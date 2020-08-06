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الجزائر تسجل 571 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و12 وفاة

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33626 حالةً بينهم 23238 متعافيًا

سجلت الجزائر 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ العدد الإجمالي 33626 حالةً.

وتفصيلاً ، أشارت لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم إلى إحصاء 12 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين بسبب الفيروس 1273 حالة وفاة، بالإضافة إلى مغادرة 436 شخصًا المستشفيات بعد تعافيهم من الجائحة اليوم ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 23238 حالةً.

فيروس كورونا الجديد

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الجزائر تسجل 571 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و12 وفاة
سبق

سجلت الجزائر 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ العدد الإجمالي 33626 حالةً.

وتفصيلاً ، أشارت لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم إلى إحصاء 12 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين بسبب الفيروس 1273 حالة وفاة، بالإضافة إلى مغادرة 436 شخصًا المستشفيات بعد تعافيهم من الجائحة اليوم ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 23238 حالةً.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
09:54 PM
اخر تعديل
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
12:59 AM

الجزائر تسجل 571 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و12 وفاة

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33626 حالةً بينهم 23238 متعافيًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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سجلت الجزائر 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ العدد الإجمالي 33626 حالةً.

وتفصيلاً ، أشارت لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم إلى إحصاء 12 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين بسبب الفيروس 1273 حالة وفاة، بالإضافة إلى مغادرة 436 شخصًا المستشفيات بعد تعافيهم من الجائحة اليوم ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 23238 حالةً.

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