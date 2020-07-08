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"أمير الجوف" يكرّم المتطوعين والمتطوعات لجهودهم خلال جائحة "كورونا‎"

ثمّن الجهود الكبيرة للحكومة في مواجهة انتشار الفيروس والحد من تبعاته

ثمّن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، الدور الكبير الذي قام به المتطوعون والمتطوعات خلال جائحة كورونا، ومساندتهم الفاعلة لقطاعات الصحة والتعليم والموارد البشرية والشؤون الاجتماعية وباقي قطاعات الدولة.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي شرّفه اليوم، بمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا للمتطوعين والمتطوعات والجهات غير الربحية.

وقال أمير "الجوف" في كلمة ألقاها خلال الحفل: تابعنا جميعاً الجهود الجبارة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين - حفظهما الله - منذ بداية هذه الجائحة في جميع القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسابق أبناء هذا الوطن بتقديم عديد من المبادرات من أجل المشاركة والمساهمة في مكافحة الفيروس والحد من آثاره الضارة على الجميع.

وأضاف الأمير فيصل بن نواف، سعدت كثيراً بالجهود والحماس الذي لمسته من الجميع والدور الكبير الذي قمتم به سواء في الجانب الخيري أو المجتمعي والتوعوي بكل أريحية وتفانٍ ودون أن تنتظروا مردوداً، والدور الكبير للمتطوعين والمتطوعات في مبادرة "كلنا أهل" التي حوّلوها إلى واقع معاش من الجميع سواء المستفيدين أو من أهل الخير الذين ساهموا في هذه المبادرة، جزاهم الله خيراً، حيث كانت التجربة خير برهان لرهاننا على إصرار وحماس شبابنا وفتياتنا للعمل التطوعي.

وأردف: نحن في منطقة الجوف نفتخر بكم كما يفتخر بكم الوطن بأكمله، فهناك ما يقارب 1000 متطوع ومتطوعة استطاعوا -بفضل الله- المساهمة في أعمال تطوعية مختلفة وجليلة خلال هذه الجائحة، امتثالاً لديننا الحنيف وما أكدته رؤية المملكة 2030 بأن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية ومناحي الحياة كافة.

وقال أمير منطقة الجوف للمتطوعين والمتطوعات: شكراً من القلب لكم جميعاً فلقد وضعتم لكم بصمة مميزة في خريطة العمل التطوعي وهو أحد مقاييس تقدم الأمم وثقلها الحضاري، كما لا يفوتني أن أشكر المواطنين والمواطنات الذين بادروا بوضع ممتلكاتهم تحت تصرف وزارة الصحة لأي طارئ، لا سمح الله، وهذا ليس بمستغرب من أبناء بلادنا العزيزة ومن أهالي منطقة الجوف الكرام.

بعد ذلك شاهد الأمير فيصل بن نواف، نماذج لأكبر وأصغر متطوعة وهما المواطنة منوه الرويلي، والطفلة النايفة بنت علي الطالب، مستمعاً لقصيدة للطفلة النايفة الطالب.. وفي نهاية الحفل كرّم الجهات التطوعية والمتطوعين.

أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير الجوف" يكرّم المتطوعين والمتطوعات لجهودهم خلال جائحة "كورونا‎"
سبق

ثمّن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، الدور الكبير الذي قام به المتطوعون والمتطوعات خلال جائحة كورونا، ومساندتهم الفاعلة لقطاعات الصحة والتعليم والموارد البشرية والشؤون الاجتماعية وباقي قطاعات الدولة.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي شرّفه اليوم، بمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا للمتطوعين والمتطوعات والجهات غير الربحية.

وقال أمير "الجوف" في كلمة ألقاها خلال الحفل: تابعنا جميعاً الجهود الجبارة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين - حفظهما الله - منذ بداية هذه الجائحة في جميع القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسابق أبناء هذا الوطن بتقديم عديد من المبادرات من أجل المشاركة والمساهمة في مكافحة الفيروس والحد من آثاره الضارة على الجميع.

وأضاف الأمير فيصل بن نواف، سعدت كثيراً بالجهود والحماس الذي لمسته من الجميع والدور الكبير الذي قمتم به سواء في الجانب الخيري أو المجتمعي والتوعوي بكل أريحية وتفانٍ ودون أن تنتظروا مردوداً، والدور الكبير للمتطوعين والمتطوعات في مبادرة "كلنا أهل" التي حوّلوها إلى واقع معاش من الجميع سواء المستفيدين أو من أهل الخير الذين ساهموا في هذه المبادرة، جزاهم الله خيراً، حيث كانت التجربة خير برهان لرهاننا على إصرار وحماس شبابنا وفتياتنا للعمل التطوعي.

وأردف: نحن في منطقة الجوف نفتخر بكم كما يفتخر بكم الوطن بأكمله، فهناك ما يقارب 1000 متطوع ومتطوعة استطاعوا -بفضل الله- المساهمة في أعمال تطوعية مختلفة وجليلة خلال هذه الجائحة، امتثالاً لديننا الحنيف وما أكدته رؤية المملكة 2030 بأن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية ومناحي الحياة كافة.

وقال أمير منطقة الجوف للمتطوعين والمتطوعات: شكراً من القلب لكم جميعاً فلقد وضعتم لكم بصمة مميزة في خريطة العمل التطوعي وهو أحد مقاييس تقدم الأمم وثقلها الحضاري، كما لا يفوتني أن أشكر المواطنين والمواطنات الذين بادروا بوضع ممتلكاتهم تحت تصرف وزارة الصحة لأي طارئ، لا سمح الله، وهذا ليس بمستغرب من أبناء بلادنا العزيزة ومن أهالي منطقة الجوف الكرام.

بعد ذلك شاهد الأمير فيصل بن نواف، نماذج لأكبر وأصغر متطوعة وهما المواطنة منوه الرويلي، والطفلة النايفة بنت علي الطالب، مستمعاً لقصيدة للطفلة النايفة الطالب.. وفي نهاية الحفل كرّم الجهات التطوعية والمتطوعين.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
02:26 PM

"أمير الجوف" يكرّم المتطوعين والمتطوعات لجهودهم خلال جائحة "كورونا‎"

ثمّن الجهود الكبيرة للحكومة في مواجهة انتشار الفيروس والحد من تبعاته

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مهنا التميمي - الجوف
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ثمّن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، الدور الكبير الذي قام به المتطوعون والمتطوعات خلال جائحة كورونا، ومساندتهم الفاعلة لقطاعات الصحة والتعليم والموارد البشرية والشؤون الاجتماعية وباقي قطاعات الدولة.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي شرّفه اليوم، بمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا للمتطوعين والمتطوعات والجهات غير الربحية.

وقال أمير "الجوف" في كلمة ألقاها خلال الحفل: تابعنا جميعاً الجهود الجبارة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين - حفظهما الله - منذ بداية هذه الجائحة في جميع القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسابق أبناء هذا الوطن بتقديم عديد من المبادرات من أجل المشاركة والمساهمة في مكافحة الفيروس والحد من آثاره الضارة على الجميع.

وأضاف الأمير فيصل بن نواف، سعدت كثيراً بالجهود والحماس الذي لمسته من الجميع والدور الكبير الذي قمتم به سواء في الجانب الخيري أو المجتمعي والتوعوي بكل أريحية وتفانٍ ودون أن تنتظروا مردوداً، والدور الكبير للمتطوعين والمتطوعات في مبادرة "كلنا أهل" التي حوّلوها إلى واقع معاش من الجميع سواء المستفيدين أو من أهل الخير الذين ساهموا في هذه المبادرة، جزاهم الله خيراً، حيث كانت التجربة خير برهان لرهاننا على إصرار وحماس شبابنا وفتياتنا للعمل التطوعي.

وأردف: نحن في منطقة الجوف نفتخر بكم كما يفتخر بكم الوطن بأكمله، فهناك ما يقارب 1000 متطوع ومتطوعة استطاعوا -بفضل الله- المساهمة في أعمال تطوعية مختلفة وجليلة خلال هذه الجائحة، امتثالاً لديننا الحنيف وما أكدته رؤية المملكة 2030 بأن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية ومناحي الحياة كافة.

وقال أمير منطقة الجوف للمتطوعين والمتطوعات: شكراً من القلب لكم جميعاً فلقد وضعتم لكم بصمة مميزة في خريطة العمل التطوعي وهو أحد مقاييس تقدم الأمم وثقلها الحضاري، كما لا يفوتني أن أشكر المواطنين والمواطنات الذين بادروا بوضع ممتلكاتهم تحت تصرف وزارة الصحة لأي طارئ، لا سمح الله، وهذا ليس بمستغرب من أبناء بلادنا العزيزة ومن أهالي منطقة الجوف الكرام.

بعد ذلك شاهد الأمير فيصل بن نواف، نماذج لأكبر وأصغر متطوعة وهما المواطنة منوه الرويلي، والطفلة النايفة بنت علي الطالب، مستمعاً لقصيدة للطفلة النايفة الطالب.. وفي نهاية الحفل كرّم الجهات التطوعية والمتطوعين.

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