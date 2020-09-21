النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النصر" يعزز صدارته لمجموعته الآسيوية و"السد" يحسم تأهله بعد التعادل

في الجولة الخامسة من دوري الأبطال

انتهت المباراة التي جمعت النصر بالسد القطري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 .

وحسم السد القطري تأهله لدور الـ 16 رفقة النصر بعدما رفع رصيده لـ 9 نقاط كما رفع النصر هو الآخر رصيده من النقاط لرقم 11 قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

هدف النصر سجله الوافد الجديد خالد الغنام في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول قبل أن يعادل بغداد بو نجاح للسد في الدقيقة 86 .

وقبل تلك المباراة كان النصر في جعبته عشر نقاط من أربع مباريات، في ظل تألق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله، فيما كان رصيد السد عند 8 نقاط .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"النصر" يعزز صدارته لمجموعته الآسيوية و"السد" يحسم تأهله بعد التعادل
سبق

انتهت المباراة التي جمعت النصر بالسد القطري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 .

وحسم السد القطري تأهله لدور الـ 16 رفقة النصر بعدما رفع رصيده لـ 9 نقاط كما رفع النصر هو الآخر رصيده من النقاط لرقم 11 قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

هدف النصر سجله الوافد الجديد خالد الغنام في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول قبل أن يعادل بغداد بو نجاح للسد في الدقيقة 86 .

وقبل تلك المباراة كان النصر في جعبته عشر نقاط من أربع مباريات، في ظل تألق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله، فيما كان رصيد السد عند 8 نقاط .

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
08:13 PM

"النصر" يعزز صدارته لمجموعته الآسيوية و"السد" يحسم تأهله بعد التعادل

في الجولة الخامسة من دوري الأبطال

A A A
محمد السيّد - الرياض
34
3,263

انتهت المباراة التي جمعت النصر بالسد القطري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 .

وحسم السد القطري تأهله لدور الـ 16 رفقة النصر بعدما رفع رصيده لـ 9 نقاط كما رفع النصر هو الآخر رصيده من النقاط لرقم 11 قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

هدف النصر سجله الوافد الجديد خالد الغنام في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول قبل أن يعادل بغداد بو نجاح للسد في الدقيقة 86 .

وقبل تلك المباراة كان النصر في جعبته عشر نقاط من أربع مباريات، في ظل تألق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله، فيما كان رصيد السد عند 8 نقاط .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,229
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,058
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,948
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,751

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة