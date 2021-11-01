النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مختص يحذّر من استخدام الخلطات والتركيبات العشبية: لا تعالج هشاشة العظام

دعا إلى عدم شرب الكافيين والغازيات وتجنب التدخين والابتعاد عن التوتر

حذّر الدكتور ضياء حسين؛ الحاصل على دكتوراه الروماتيزم من بريطانيا، الأشخاص الذين يعانون هشاشة العظام من استخدام الخلطات والتركيبات العشبية التي يروّج لها البعض عبر المقاطع أو رسائل الواتساب ، مبينًا أن هناك -مع الأسف- بعض الأفراد يروّجون لنوعيات مختلفة من التركيبات العشبية ويزعمون أن لها القدرة على علاج هشاشة العظام دون أدوية أو متابعة علاجية، وكل ذلك لا يستند إلى براهين أو تجارب طبية؛ لكونها خلطات عشبية لا يعرف محتواها، بل يعرّض المريض لمضاعفات لا تحمد عقباها؛ لأنه حرم نفسه من التشخيص والعلاج الصحيح.

ولفت حسين؛ إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون هشاشة العظام قد لا يتردّدون في تطبيق تجارب مقاطع النت التي يبثّها بعض المجتهدين، لكنني بشكل عام أنصح الجميع بعدم خوض هذه التجارب والرجوع إلى أطبائهم المعالجين حفاظاً على سلامة صحتهم.

وقال إنّ مرض هشاشة العظام من الأمراض التي يزداد انتشارها في العالم كله، ويصيب النساء والرجال على حد سواء، إلا أنّ الأعراض تظهر بشكل سريع ومؤثر في النساء نظرًا للفروق الفسيولوجية والنفسية والغذائية والهرمونية بينهن، وتكمن خطورته في أنه مزمن وصامت، وينشأ عادة على مدى سنوات، إذ تصبح العظام تدريجيًا أكثر رقة وهشاشة، كما أن الأشخاص الذين يعتمدون في طعامهم على الوجبات السريعة ويتناولون كميات قليلة من الحديد ومنتجات الألبان الغنية بالكالسيوم يصبحون أكثر عرضةً للإصابة بمرض هشاشة العظام عندما يبلغون سن الشيخوخة.

وأضاف، أن العظام تزداد قوة في مقتبل الحياة، عندما نكون في مرحلة النمو، وتصل عادة إلى ذروة قوتها في أواخر سن المراهقة أو في العشرينيات من العمر، ومن ثم تبدأ العظام بالترقق تدريجياً وتصبح أكثر هشاشة طوال الجزء المتبقي من عمرنا، ويصل النمو الخطي إلى أقصاه بين عمر 15 - 20 عاماً، وبعد ذلك تستمر الكتلة العظمية في الزيادة من خلال النمو التراكمي، ويتم في معظم الأحيان الوصول إلى ذروة الكتلة العظمية خلال العقد الثالث من العمر.

وللوقاية من هشاشة العظام في السن المبكرة نصح الدكتور حسين؛ بتناول الحليب بشكل يومي؛ لأنه يعتبر المصدر الرئيس للكالسيوم، التعرُّض للشمس لزيادة إنتاج فيتامين (د) في الجسم الذي يساعد العظام على امتصاص الكالسيوم، وتناول الخضراوات الورقية الخضراء؛ لكونها مصدراً جيداً للكالسيوم وتحتوي أيضاً على الفيتامينات والمعادن الضرورية التي تساعد على امتصاص الكالسيوم، مثل: البروكلي، اللفت، الكرنب، السبانخ، الفاصوليا، وغيرها، والحرص على ممارسة الرياضة باستمرار خصوصاً المشي والهرولة، والتقليل من تناول اللحوم الحمراء؛ لأنها تحتوي على الفسفور الذي يحتاج إلى كميات من الكالسيوم ليوازيه في الدم، والإقلاع عن التدخين، وتجنب المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطازجة، عدم الإفراط في تناول الكافيين، الابتعاد -قدر المستطاع- عن التوتر والضغوط العصبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مختص يحذّر من استخدام الخلطات والتركيبات العشبية: لا تعالج هشاشة العظام
سبق

حذّر الدكتور ضياء حسين؛ الحاصل على دكتوراه الروماتيزم من بريطانيا، الأشخاص الذين يعانون هشاشة العظام من استخدام الخلطات والتركيبات العشبية التي يروّج لها البعض عبر المقاطع أو رسائل الواتساب ، مبينًا أن هناك -مع الأسف- بعض الأفراد يروّجون لنوعيات مختلفة من التركيبات العشبية ويزعمون أن لها القدرة على علاج هشاشة العظام دون أدوية أو متابعة علاجية، وكل ذلك لا يستند إلى براهين أو تجارب طبية؛ لكونها خلطات عشبية لا يعرف محتواها، بل يعرّض المريض لمضاعفات لا تحمد عقباها؛ لأنه حرم نفسه من التشخيص والعلاج الصحيح.

ولفت حسين؛ إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون هشاشة العظام قد لا يتردّدون في تطبيق تجارب مقاطع النت التي يبثّها بعض المجتهدين، لكنني بشكل عام أنصح الجميع بعدم خوض هذه التجارب والرجوع إلى أطبائهم المعالجين حفاظاً على سلامة صحتهم.

وقال إنّ مرض هشاشة العظام من الأمراض التي يزداد انتشارها في العالم كله، ويصيب النساء والرجال على حد سواء، إلا أنّ الأعراض تظهر بشكل سريع ومؤثر في النساء نظرًا للفروق الفسيولوجية والنفسية والغذائية والهرمونية بينهن، وتكمن خطورته في أنه مزمن وصامت، وينشأ عادة على مدى سنوات، إذ تصبح العظام تدريجيًا أكثر رقة وهشاشة، كما أن الأشخاص الذين يعتمدون في طعامهم على الوجبات السريعة ويتناولون كميات قليلة من الحديد ومنتجات الألبان الغنية بالكالسيوم يصبحون أكثر عرضةً للإصابة بمرض هشاشة العظام عندما يبلغون سن الشيخوخة.

وأضاف، أن العظام تزداد قوة في مقتبل الحياة، عندما نكون في مرحلة النمو، وتصل عادة إلى ذروة قوتها في أواخر سن المراهقة أو في العشرينيات من العمر، ومن ثم تبدأ العظام بالترقق تدريجياً وتصبح أكثر هشاشة طوال الجزء المتبقي من عمرنا، ويصل النمو الخطي إلى أقصاه بين عمر 15 - 20 عاماً، وبعد ذلك تستمر الكتلة العظمية في الزيادة من خلال النمو التراكمي، ويتم في معظم الأحيان الوصول إلى ذروة الكتلة العظمية خلال العقد الثالث من العمر.

وللوقاية من هشاشة العظام في السن المبكرة نصح الدكتور حسين؛ بتناول الحليب بشكل يومي؛ لأنه يعتبر المصدر الرئيس للكالسيوم، التعرُّض للشمس لزيادة إنتاج فيتامين (د) في الجسم الذي يساعد العظام على امتصاص الكالسيوم، وتناول الخضراوات الورقية الخضراء؛ لكونها مصدراً جيداً للكالسيوم وتحتوي أيضاً على الفيتامينات والمعادن الضرورية التي تساعد على امتصاص الكالسيوم، مثل: البروكلي، اللفت، الكرنب، السبانخ، الفاصوليا، وغيرها، والحرص على ممارسة الرياضة باستمرار خصوصاً المشي والهرولة، والتقليل من تناول اللحوم الحمراء؛ لأنها تحتوي على الفسفور الذي يحتاج إلى كميات من الكالسيوم ليوازيه في الدم، والإقلاع عن التدخين، وتجنب المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطازجة، عدم الإفراط في تناول الكافيين، الابتعاد -قدر المستطاع- عن التوتر والضغوط العصبية.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
09:45 AM

مختص يحذّر من استخدام الخلطات والتركيبات العشبية: لا تعالج هشاشة العظام

دعا إلى عدم شرب الكافيين والغازيات وتجنب التدخين والابتعاد عن التوتر

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
2,308

حذّر الدكتور ضياء حسين؛ الحاصل على دكتوراه الروماتيزم من بريطانيا، الأشخاص الذين يعانون هشاشة العظام من استخدام الخلطات والتركيبات العشبية التي يروّج لها البعض عبر المقاطع أو رسائل الواتساب ، مبينًا أن هناك -مع الأسف- بعض الأفراد يروّجون لنوعيات مختلفة من التركيبات العشبية ويزعمون أن لها القدرة على علاج هشاشة العظام دون أدوية أو متابعة علاجية، وكل ذلك لا يستند إلى براهين أو تجارب طبية؛ لكونها خلطات عشبية لا يعرف محتواها، بل يعرّض المريض لمضاعفات لا تحمد عقباها؛ لأنه حرم نفسه من التشخيص والعلاج الصحيح.

ولفت حسين؛ إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون هشاشة العظام قد لا يتردّدون في تطبيق تجارب مقاطع النت التي يبثّها بعض المجتهدين، لكنني بشكل عام أنصح الجميع بعدم خوض هذه التجارب والرجوع إلى أطبائهم المعالجين حفاظاً على سلامة صحتهم.

وقال إنّ مرض هشاشة العظام من الأمراض التي يزداد انتشارها في العالم كله، ويصيب النساء والرجال على حد سواء، إلا أنّ الأعراض تظهر بشكل سريع ومؤثر في النساء نظرًا للفروق الفسيولوجية والنفسية والغذائية والهرمونية بينهن، وتكمن خطورته في أنه مزمن وصامت، وينشأ عادة على مدى سنوات، إذ تصبح العظام تدريجيًا أكثر رقة وهشاشة، كما أن الأشخاص الذين يعتمدون في طعامهم على الوجبات السريعة ويتناولون كميات قليلة من الحديد ومنتجات الألبان الغنية بالكالسيوم يصبحون أكثر عرضةً للإصابة بمرض هشاشة العظام عندما يبلغون سن الشيخوخة.

وأضاف، أن العظام تزداد قوة في مقتبل الحياة، عندما نكون في مرحلة النمو، وتصل عادة إلى ذروة قوتها في أواخر سن المراهقة أو في العشرينيات من العمر، ومن ثم تبدأ العظام بالترقق تدريجياً وتصبح أكثر هشاشة طوال الجزء المتبقي من عمرنا، ويصل النمو الخطي إلى أقصاه بين عمر 15 - 20 عاماً، وبعد ذلك تستمر الكتلة العظمية في الزيادة من خلال النمو التراكمي، ويتم في معظم الأحيان الوصول إلى ذروة الكتلة العظمية خلال العقد الثالث من العمر.

وللوقاية من هشاشة العظام في السن المبكرة نصح الدكتور حسين؛ بتناول الحليب بشكل يومي؛ لأنه يعتبر المصدر الرئيس للكالسيوم، التعرُّض للشمس لزيادة إنتاج فيتامين (د) في الجسم الذي يساعد العظام على امتصاص الكالسيوم، وتناول الخضراوات الورقية الخضراء؛ لكونها مصدراً جيداً للكالسيوم وتحتوي أيضاً على الفيتامينات والمعادن الضرورية التي تساعد على امتصاص الكالسيوم، مثل: البروكلي، اللفت، الكرنب، السبانخ، الفاصوليا، وغيرها، والحرص على ممارسة الرياضة باستمرار خصوصاً المشي والهرولة، والتقليل من تناول اللحوم الحمراء؛ لأنها تحتوي على الفسفور الذي يحتاج إلى كميات من الكالسيوم ليوازيه في الدم، والإقلاع عن التدخين، وتجنب المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطازجة، عدم الإفراط في تناول الكافيين، الابتعاد -قدر المستطاع- عن التوتر والضغوط العصبية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,961
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,911
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,057
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,140

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة