النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تنمية الصادرات" توقع مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي

تسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

وقّع أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح بن شباب السلمي والرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي إتش ديلانو روزفلت مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وزيادتها وإنشاء شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وتأتي هذه المذكرة امتداداً لجهود "الصادرات السعودية" في إيصال المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، حيث أفاد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات أن توقيع هذه المذكرة تؤكد جهود المملكة في تعزيز الصادرات غير النفطية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية بإتاحة وصول منتجاتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يسهم في دعم الشركات السعودية، وتحقيق التنمية الاقتصادية برفع نسبة الصادرات غير النفطية.
وأِشار السُلمي إلى عمق وقوة العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 120 مليار ريال سعودي في العام 2019م، حيث يأتي في مقدمة صادرات المملكة للولايات المتحدة قطاعا المواد البتروكيماوية ومواد البناء بينما يغلب على واردات المملكة من الولايات المتحدة قطاعات السيارات والآلات الثقيلة والإلكترونيات والمنتجات الغذائية والأدوية.
وبين السُلمي أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تقوم بدور محوري في تنمية الصادرات السعودية وتيسير وصولها لمختلف دول العالم، وسوق الولايات المتحدة الأمريكية من الأسواق الرئيسية، حيث يبلغ حجمه ما يقارب 10 تريليونات ريال سعودي، وهناك فرص كبيرة لزيادة الصادرات السعودية في السوق الأمريكي وتنويع هذه الصادرات.
وأوضح المهندس السلمي أن الهيئة تقوم بجهود لزيادة فرص التصدير للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومن ضمنها مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، الذي يقوم بدور فاعل في تنمية الصادرات السعودية بأسواق الولايات المتحدة عن طريق لقاءات رجال الأعمال والطاولة المستديرة، وتوفير فرص تصديرية، وأيضاً المساعدة في حلّ أي معوقات، وتوفير البيانات عن السوق الأمريكي، متمنياً أن يكون لهذه الاتفاقية أثر على زيادة وصول الصادرات السعودية في السوق الأمريكي عن طريق العمل مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.
ومن جانبه بين الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي أن تطوير علاقات التصدير يمثل جوهر السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، وتظل المملكة واحدة من أكبر شركاء التصدير الاستراتيجيين للولايات المتحدة على نطاق قطاع الصناعة الى جانب القطاعات المختلفة، مؤكداً على أن المجلس يواصل التزمه بتعزيز هذه الشراكات من خلال إبرام مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، واستمرار العمل على تحقيق أهداف هيئة تنمية الصادرات السعودية من خلال تدشين البرامج، مثل عقد الندوات حول «التصدير إلى الولايات المتحدة»، وتحديد الشركاء السعوديين هذا إلى جانب العديد من المبادرات التي يتطلَّع المجلس إلى تدشينها خلال الأشهر المقبلة.
يشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي تأسس في عام 1993، ويعدّ أبرز منظمة ثنائية لترويج الأعمال التي تربط بين الشركات الأمريكية والسعودية. حيث يقوم المجلس بتعزيز العلاقات التجارية ومساعدة الشركات في كلا البلدين على بناء شراكات ناجحة من خلال البعثات التجارية، وخدمات تطوير الأعمال، والمؤتمرات، وتقديم فرص تعزيز العلاقات مع الشركات العاملة في المجال، وغير ذلك من الخدمات.
ويؤكد توقيع هذه المذكرة حرص "الصادرات السعودية" على تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، واستكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى الترويج للمنتجات والخدمات السعودية وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل ورفع قيمة الصادرات غير النفطية كمحور حيوي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تنمية الصادرات" توقع مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي
سبق

وقّع أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح بن شباب السلمي والرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي إتش ديلانو روزفلت مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وزيادتها وإنشاء شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وتأتي هذه المذكرة امتداداً لجهود "الصادرات السعودية" في إيصال المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، حيث أفاد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات أن توقيع هذه المذكرة تؤكد جهود المملكة في تعزيز الصادرات غير النفطية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية بإتاحة وصول منتجاتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يسهم في دعم الشركات السعودية، وتحقيق التنمية الاقتصادية برفع نسبة الصادرات غير النفطية.
وأِشار السُلمي إلى عمق وقوة العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 120 مليار ريال سعودي في العام 2019م، حيث يأتي في مقدمة صادرات المملكة للولايات المتحدة قطاعا المواد البتروكيماوية ومواد البناء بينما يغلب على واردات المملكة من الولايات المتحدة قطاعات السيارات والآلات الثقيلة والإلكترونيات والمنتجات الغذائية والأدوية.
وبين السُلمي أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تقوم بدور محوري في تنمية الصادرات السعودية وتيسير وصولها لمختلف دول العالم، وسوق الولايات المتحدة الأمريكية من الأسواق الرئيسية، حيث يبلغ حجمه ما يقارب 10 تريليونات ريال سعودي، وهناك فرص كبيرة لزيادة الصادرات السعودية في السوق الأمريكي وتنويع هذه الصادرات.
وأوضح المهندس السلمي أن الهيئة تقوم بجهود لزيادة فرص التصدير للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومن ضمنها مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، الذي يقوم بدور فاعل في تنمية الصادرات السعودية بأسواق الولايات المتحدة عن طريق لقاءات رجال الأعمال والطاولة المستديرة، وتوفير فرص تصديرية، وأيضاً المساعدة في حلّ أي معوقات، وتوفير البيانات عن السوق الأمريكي، متمنياً أن يكون لهذه الاتفاقية أثر على زيادة وصول الصادرات السعودية في السوق الأمريكي عن طريق العمل مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.
ومن جانبه بين الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي أن تطوير علاقات التصدير يمثل جوهر السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، وتظل المملكة واحدة من أكبر شركاء التصدير الاستراتيجيين للولايات المتحدة على نطاق قطاع الصناعة الى جانب القطاعات المختلفة، مؤكداً على أن المجلس يواصل التزمه بتعزيز هذه الشراكات من خلال إبرام مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، واستمرار العمل على تحقيق أهداف هيئة تنمية الصادرات السعودية من خلال تدشين البرامج، مثل عقد الندوات حول «التصدير إلى الولايات المتحدة»، وتحديد الشركاء السعوديين هذا إلى جانب العديد من المبادرات التي يتطلَّع المجلس إلى تدشينها خلال الأشهر المقبلة.
يشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي تأسس في عام 1993، ويعدّ أبرز منظمة ثنائية لترويج الأعمال التي تربط بين الشركات الأمريكية والسعودية. حيث يقوم المجلس بتعزيز العلاقات التجارية ومساعدة الشركات في كلا البلدين على بناء شراكات ناجحة من خلال البعثات التجارية، وخدمات تطوير الأعمال، والمؤتمرات، وتقديم فرص تعزيز العلاقات مع الشركات العاملة في المجال، وغير ذلك من الخدمات.
ويؤكد توقيع هذه المذكرة حرص "الصادرات السعودية" على تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، واستكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى الترويج للمنتجات والخدمات السعودية وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل ورفع قيمة الصادرات غير النفطية كمحور حيوي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
06:31 PM

"تنمية الصادرات" توقع مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي

تسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
441

وقّع أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح بن شباب السلمي والرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي إتش ديلانو روزفلت مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وزيادتها وإنشاء شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وتأتي هذه المذكرة امتداداً لجهود "الصادرات السعودية" في إيصال المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، حيث أفاد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات أن توقيع هذه المذكرة تؤكد جهود المملكة في تعزيز الصادرات غير النفطية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية بإتاحة وصول منتجاتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يسهم في دعم الشركات السعودية، وتحقيق التنمية الاقتصادية برفع نسبة الصادرات غير النفطية.
وأِشار السُلمي إلى عمق وقوة العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 120 مليار ريال سعودي في العام 2019م، حيث يأتي في مقدمة صادرات المملكة للولايات المتحدة قطاعا المواد البتروكيماوية ومواد البناء بينما يغلب على واردات المملكة من الولايات المتحدة قطاعات السيارات والآلات الثقيلة والإلكترونيات والمنتجات الغذائية والأدوية.
وبين السُلمي أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تقوم بدور محوري في تنمية الصادرات السعودية وتيسير وصولها لمختلف دول العالم، وسوق الولايات المتحدة الأمريكية من الأسواق الرئيسية، حيث يبلغ حجمه ما يقارب 10 تريليونات ريال سعودي، وهناك فرص كبيرة لزيادة الصادرات السعودية في السوق الأمريكي وتنويع هذه الصادرات.
وأوضح المهندس السلمي أن الهيئة تقوم بجهود لزيادة فرص التصدير للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومن ضمنها مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، الذي يقوم بدور فاعل في تنمية الصادرات السعودية بأسواق الولايات المتحدة عن طريق لقاءات رجال الأعمال والطاولة المستديرة، وتوفير فرص تصديرية، وأيضاً المساعدة في حلّ أي معوقات، وتوفير البيانات عن السوق الأمريكي، متمنياً أن يكون لهذه الاتفاقية أثر على زيادة وصول الصادرات السعودية في السوق الأمريكي عن طريق العمل مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.
ومن جانبه بين الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي أن تطوير علاقات التصدير يمثل جوهر السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، وتظل المملكة واحدة من أكبر شركاء التصدير الاستراتيجيين للولايات المتحدة على نطاق قطاع الصناعة الى جانب القطاعات المختلفة، مؤكداً على أن المجلس يواصل التزمه بتعزيز هذه الشراكات من خلال إبرام مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، واستمرار العمل على تحقيق أهداف هيئة تنمية الصادرات السعودية من خلال تدشين البرامج، مثل عقد الندوات حول «التصدير إلى الولايات المتحدة»، وتحديد الشركاء السعوديين هذا إلى جانب العديد من المبادرات التي يتطلَّع المجلس إلى تدشينها خلال الأشهر المقبلة.
يشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي تأسس في عام 1993، ويعدّ أبرز منظمة ثنائية لترويج الأعمال التي تربط بين الشركات الأمريكية والسعودية. حيث يقوم المجلس بتعزيز العلاقات التجارية ومساعدة الشركات في كلا البلدين على بناء شراكات ناجحة من خلال البعثات التجارية، وخدمات تطوير الأعمال، والمؤتمرات، وتقديم فرص تعزيز العلاقات مع الشركات العاملة في المجال، وغير ذلك من الخدمات.
ويؤكد توقيع هذه المذكرة حرص "الصادرات السعودية" على تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، واستكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى الترويج للمنتجات والخدمات السعودية وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل ورفع قيمة الصادرات غير النفطية كمحور حيوي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,087
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,197
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,558

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة