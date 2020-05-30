النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الموارد البشرية" تضم فروع الخدمة المدنية لفروع العمل بالمناطق ‏

بعد تعديل اسمها وتعيين مديرين لها

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضم فروع وزارة الخدمة المدنية بالمناطق إلى فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسمها إلى "فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وتم تكليف الواردة أسماؤهم بمهام "مديري عموم فروع الوزارة بالمناطق":

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الموارد البشرية" تضم فروع الخدمة المدنية لفروع العمل بالمناطق ‏
سبق

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضم فروع وزارة الخدمة المدنية بالمناطق إلى فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسمها إلى "فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وتم تكليف الواردة أسماؤهم بمهام "مديري عموم فروع الوزارة بالمناطق":

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
10:15 PM

"الموارد البشرية" تضم فروع الخدمة المدنية لفروع العمل بالمناطق ‏

بعد تعديل اسمها وتعيين مديرين لها

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
4,557

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضم فروع وزارة الخدمة المدنية بالمناطق إلى فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسمها إلى "فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وتم تكليف الواردة أسماؤهم بمهام "مديري عموم فروع الوزارة بالمناطق":

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,643
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,949
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,955
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,733

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة