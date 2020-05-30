"الصحة ": نسبة التعافي من كورونا وصلت إلى 71%

أعلنت الصحة أنه تم تسجيل (1618) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (83384) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (24021) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (441) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (1870) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (58883) حالة.
وقالت إن الحالات المسجلة وعددها (1618) حالة، 42٪ من الحالات تعود لسعوديين و58٪ لغير سعوديين، و30٪ من الحالات للإناث، و70٪ ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 13٪، والبالغون 83٪.
كما بلغ عدد الوفيات (480) حالة، بإضافة (22) حالات، منها حالة لسعودي في الرياض، و(21) حالة لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، والمدينة، وجدة، والطائف، وبريدة، والهفوف، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، حيث بلغت نسبة التعافي 71% ونسبة الوفيات 0،57. %.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (5945737) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (2507354) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (365368) ألف حالة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (19104) فحوص جديدة ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (806569) فحصًا. وأكدت الصحة أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات التي تخص فيروس كورونا الجديد يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا وهو https://covid19awareness.sa/ وعش بصحة، حاثةً الجميع على الاطلاع عليه.
كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.
أعلنت الصحة أنه تم تسجيل (1618) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (83384) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (24021) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (441) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (1870) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (58883) حالة.
وقالت إن الحالات المسجلة وعددها (1618) حالة، 42٪ من الحالات تعود لسعوديين و58٪ لغير سعوديين، و30٪ من الحالات للإناث، و70٪ ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 13٪، والبالغون 83٪.
كما بلغ عدد الوفيات (480) حالة، بإضافة (22) حالات، منها حالة لسعودي في الرياض، و(21) حالة لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، والمدينة، وجدة، والطائف، وبريدة، والهفوف، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، حيث بلغت نسبة التعافي 71% ونسبة الوفيات 0،57. %.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (5945737) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (2507354) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (365368) ألف حالة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (19104) فحوص جديدة ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (806569) فحصًا. وأكدت الصحة أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات التي تخص فيروس كورونا الجديد يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا وهو https://covid19awareness.sa/ وعش بصحة، حاثةً الجميع على الاطلاع عليه.
كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.
أعلنت الصحة أنه تم تسجيل (1618) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (83384) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (24021) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (441) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (1870) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (58883) حالة.
وقالت إن الحالات المسجلة وعددها (1618) حالة، 42٪ من الحالات تعود لسعوديين و58٪ لغير سعوديين، و30٪ من الحالات للإناث، و70٪ ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 13٪، والبالغون 83٪.
كما بلغ عدد الوفيات (480) حالة، بإضافة (22) حالات، منها حالة لسعودي في الرياض، و(21) حالة لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، والمدينة، وجدة، والطائف، وبريدة، والهفوف، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، حيث بلغت نسبة التعافي 71% ونسبة الوفيات 0،57. %.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (5945737) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (2507354) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (365368) ألف حالة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (19104) فحوص جديدة ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (806569) فحصًا. وأكدت الصحة أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات التي تخص فيروس كورونا الجديد يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا وهو https://covid19awareness.sa/ وعش بصحة، حاثةً الجميع على الاطلاع عليه.
كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.