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محافظ يدمة يلتقي رئيس هيئة الأمر بنجران.. ويدشن معرض الهيئة التوعوي‎

التقى محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، بمكتبه بمقر المحافظة، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، وبحضور رئيس هيئة المحافظة الشيخ سعيد بن هويج آل فطيح وعدد من مديري الجهات الحكومية .

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين الجهات والعمل على تنسيق وتعزيز الجهود للرقي بمستوى الأداء بين الجهات ذات العلاقة، وليتواكب مع تطلعات ولاة الأمر -أيدهم الله- وبما يتعلق بإقامة البرامج التوعوية والتوجيهية .

وتفقد محافظ يدمة ومدير عام الهيئة بنجران مقر هيئة المحافظة واطلعا خلالها على سير العمل الميداني والإداري، ودشنا المعرض الدائم بمبنى الهيئة، ومن ثم بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة.

ونوه رئيس الهيئة حرص فرع المحافظة على تكثيف التوعية، من خلال المعارض التي تبرز شعيرة الأمر بالمعروف، وجهود المملكة في رعايتها ودعمها.

وأعرب "القحطاني" عن شكره للمحافظ وزملائه منسوبي هيئة يدمة على ما وجده من حسن استقبال، وما تجده هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة من دعم وتوجيةٍ دائم.

وأشاد "القحطاني" بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند - وفقه الله - في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- في تنمية ورفعة بلادنا الغالية.

وقدم رئيس هيئة المحافظة دروعًا تذكارية لمحافظ يدمة، ولمدير عام هيئة نجران، وجميع الجهات المشاركة.

محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجران

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ يدمة يلتقي رئيس هيئة الأمر بنجران.. ويدشن معرض الهيئة التوعوي‎
سبق

التقى محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، بمكتبه بمقر المحافظة، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، وبحضور رئيس هيئة المحافظة الشيخ سعيد بن هويج آل فطيح وعدد من مديري الجهات الحكومية .

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين الجهات والعمل على تنسيق وتعزيز الجهود للرقي بمستوى الأداء بين الجهات ذات العلاقة، وليتواكب مع تطلعات ولاة الأمر -أيدهم الله- وبما يتعلق بإقامة البرامج التوعوية والتوجيهية .

وتفقد محافظ يدمة ومدير عام الهيئة بنجران مقر هيئة المحافظة واطلعا خلالها على سير العمل الميداني والإداري، ودشنا المعرض الدائم بمبنى الهيئة، ومن ثم بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة.

ونوه رئيس الهيئة حرص فرع المحافظة على تكثيف التوعية، من خلال المعارض التي تبرز شعيرة الأمر بالمعروف، وجهود المملكة في رعايتها ودعمها.

وأعرب "القحطاني" عن شكره للمحافظ وزملائه منسوبي هيئة يدمة على ما وجده من حسن استقبال، وما تجده هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة من دعم وتوجيةٍ دائم.

وأشاد "القحطاني" بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند - وفقه الله - في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- في تنمية ورفعة بلادنا الغالية.

وقدم رئيس هيئة المحافظة دروعًا تذكارية لمحافظ يدمة، ولمدير عام هيئة نجران، وجميع الجهات المشاركة.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
04:00 PM

محافظ يدمة يلتقي رئيس هيئة الأمر بنجران.. ويدشن معرض الهيئة التوعوي‎

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بندر آل فطيح - نجران
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التقى محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، بمكتبه بمقر المحافظة، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، وبحضور رئيس هيئة المحافظة الشيخ سعيد بن هويج آل فطيح وعدد من مديري الجهات الحكومية .

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين الجهات والعمل على تنسيق وتعزيز الجهود للرقي بمستوى الأداء بين الجهات ذات العلاقة، وليتواكب مع تطلعات ولاة الأمر -أيدهم الله- وبما يتعلق بإقامة البرامج التوعوية والتوجيهية .

وتفقد محافظ يدمة ومدير عام الهيئة بنجران مقر هيئة المحافظة واطلعا خلالها على سير العمل الميداني والإداري، ودشنا المعرض الدائم بمبنى الهيئة، ومن ثم بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة.

ونوه رئيس الهيئة حرص فرع المحافظة على تكثيف التوعية، من خلال المعارض التي تبرز شعيرة الأمر بالمعروف، وجهود المملكة في رعايتها ودعمها.

وأعرب "القحطاني" عن شكره للمحافظ وزملائه منسوبي هيئة يدمة على ما وجده من حسن استقبال، وما تجده هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة من دعم وتوجيةٍ دائم.

وأشاد "القحطاني" بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند - وفقه الله - في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- في تنمية ورفعة بلادنا الغالية.

وقدم رئيس هيئة المحافظة دروعًا تذكارية لمحافظ يدمة، ولمدير عام هيئة نجران، وجميع الجهات المشاركة.

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