حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وعدد من المسؤولين بمنظمة الصحة العالمية.

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض، اليوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم.

خادم الحرمين الشريفين يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-04-29 استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض، اليوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم. جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية. حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وعدد من المسؤولين بمنظمة الصحة العالمية.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439 01:08 PM

خادم الحرمين الشريفين يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة والمنظمة





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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض، اليوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم.

جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وعدد من المسؤولين بمنظمة الصحة العالمية.