النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بعاملين بمنشأة تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية

كراني يكشف عن توقعاته لأمطار الثلاثاء: التراكم رحل شمالاً

قال: طقس بارد على الشمال والوسطى والغربية والمنطقة الشرقية

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن التراكم السحابي رحل لشمال شرق المملكة حيث تشهد الأجواء طقساً بارداً مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": تم رحيل التراكم السحابي لشمال شرق المملكة، لكن ذلك لا يمنع من وجود تشكيلات على منطقة الرياض، خاصة غربها، المنطقة الشرقية مع بعض الخلايا الممطرة.. وطقس بارد على الشمال، الوسطى، الغربية، الشرقية، خاصة كلما اتجهنا شمالاً مع نشاط للرياح السطحية يؤدي إلى أتربة مُثارة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق شمال المملكة وغربها، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة عليها، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والشرقية.

ويُتوقع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة من بعد الظهيرة يصاحب ذلك رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كراني يكشف عن توقعاته لأمطار الثلاثاء: التراكم رحل شمالاً
سبق

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن التراكم السحابي رحل لشمال شرق المملكة حيث تشهد الأجواء طقساً بارداً مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": تم رحيل التراكم السحابي لشمال شرق المملكة، لكن ذلك لا يمنع من وجود تشكيلات على منطقة الرياض، خاصة غربها، المنطقة الشرقية مع بعض الخلايا الممطرة.. وطقس بارد على الشمال، الوسطى، الغربية، الشرقية، خاصة كلما اتجهنا شمالاً مع نشاط للرياح السطحية يؤدي إلى أتربة مُثارة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق شمال المملكة وغربها، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة عليها، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والشرقية.

ويُتوقع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة من بعد الظهيرة يصاحب ذلك رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
08:53 AM

كراني يكشف عن توقعاته لأمطار الثلاثاء: التراكم رحل شمالاً

قال: طقس بارد على الشمال والوسطى والغربية والمنطقة الشرقية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,810

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن التراكم السحابي رحل لشمال شرق المملكة حيث تشهد الأجواء طقساً بارداً مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": تم رحيل التراكم السحابي لشمال شرق المملكة، لكن ذلك لا يمنع من وجود تشكيلات على منطقة الرياض، خاصة غربها، المنطقة الشرقية مع بعض الخلايا الممطرة.. وطقس بارد على الشمال، الوسطى، الغربية، الشرقية، خاصة كلما اتجهنا شمالاً مع نشاط للرياح السطحية يؤدي إلى أتربة مُثارة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق شمال المملكة وغربها، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة عليها، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والشرقية.

ويُتوقع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة من بعد الظهيرة يصاحب ذلك رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
16,012
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,683
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,680
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,677

كاريكاتير

وزير السمك الكوري يستقبل تميم

المقالات

جعلوا من الحبَّة قُبَّة..!

جعلوا من الحبَّة قُبَّة..!

عبدالغني الشيخ
مخاطر عبور الربع الخالي

مخاطر عبور الربع الخالي

محمد الصيـعري
ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة