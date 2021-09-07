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"جزيرة الوقادي السعودية" تبوح بأسرارها.. تعرف على كنوزها المكتشفة

إحدى جزر "مشروع البحر الأحمر"

تمكن خبراء البيئة البحرية في "شركة البحر الأحمر للتطوير" من اكتشاف مستعمرة مرجانية ضخمة جنوب جزيرة الوقادي بساحل البحر الأحمر.

وقدر الخبراء عمر المستعمرة المرجانية بنحو 600 عام، فيما يبلغ ارتفاعها أكثر من 10 أمتار.

وأوضحت الشركة أن هذا الاكتشاف يعد الأول من نوعه في منطقة البحر الأحمر، وجرى معرفة عمر الشعب المرجانية فيه من خلال قياس حجم وعدد الحلقات التي تنمو سنويًا على هيكل المستعمرة الخارجي، إلى جانب وجود أشجار الخشب الأحمر العملاقة.

وأفادت بأن هذا الاكتشاف يبرز جمال الحياة البحرية في جزيرة الوقادي غرب مشروع البحر الأحمر والذي سيضع المملكة على خريطة السياحة العالمية.

وبدأ مشروع البحر الأحمر في منتصف 2017 كمشروع سياحي عالمي بالتعاون مع شركات عالمية عريقة في قطاع الضيافة والفندقة لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، ويأتي من ضمن مبادرات عديدة اتخذتها المملكة من أجل تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية من ضمن الرؤية الاقتصادية 2030.

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

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"جزيرة الوقادي السعودية" تبوح بأسرارها.. تعرف على كنوزها المكتشفة
سبق

تمكن خبراء البيئة البحرية في "شركة البحر الأحمر للتطوير" من اكتشاف مستعمرة مرجانية ضخمة جنوب جزيرة الوقادي بساحل البحر الأحمر.

وقدر الخبراء عمر المستعمرة المرجانية بنحو 600 عام، فيما يبلغ ارتفاعها أكثر من 10 أمتار.

وأوضحت الشركة أن هذا الاكتشاف يعد الأول من نوعه في منطقة البحر الأحمر، وجرى معرفة عمر الشعب المرجانية فيه من خلال قياس حجم وعدد الحلقات التي تنمو سنويًا على هيكل المستعمرة الخارجي، إلى جانب وجود أشجار الخشب الأحمر العملاقة.

وأفادت بأن هذا الاكتشاف يبرز جمال الحياة البحرية في جزيرة الوقادي غرب مشروع البحر الأحمر والذي سيضع المملكة على خريطة السياحة العالمية.

وبدأ مشروع البحر الأحمر في منتصف 2017 كمشروع سياحي عالمي بالتعاون مع شركات عالمية عريقة في قطاع الضيافة والفندقة لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، ويأتي من ضمن مبادرات عديدة اتخذتها المملكة من أجل تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية من ضمن الرؤية الاقتصادية 2030.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
11:50 PM

"جزيرة الوقادي السعودية" تبوح بأسرارها.. تعرف على كنوزها المكتشفة

إحدى جزر "مشروع البحر الأحمر"

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خالد خليل - الرياض
0
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تمكن خبراء البيئة البحرية في "شركة البحر الأحمر للتطوير" من اكتشاف مستعمرة مرجانية ضخمة جنوب جزيرة الوقادي بساحل البحر الأحمر.

وقدر الخبراء عمر المستعمرة المرجانية بنحو 600 عام، فيما يبلغ ارتفاعها أكثر من 10 أمتار.

وأوضحت الشركة أن هذا الاكتشاف يعد الأول من نوعه في منطقة البحر الأحمر، وجرى معرفة عمر الشعب المرجانية فيه من خلال قياس حجم وعدد الحلقات التي تنمو سنويًا على هيكل المستعمرة الخارجي، إلى جانب وجود أشجار الخشب الأحمر العملاقة.

وأفادت بأن هذا الاكتشاف يبرز جمال الحياة البحرية في جزيرة الوقادي غرب مشروع البحر الأحمر والذي سيضع المملكة على خريطة السياحة العالمية.

وبدأ مشروع البحر الأحمر في منتصف 2017 كمشروع سياحي عالمي بالتعاون مع شركات عالمية عريقة في قطاع الضيافة والفندقة لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، ويأتي من ضمن مبادرات عديدة اتخذتها المملكة من أجل تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية من ضمن الرؤية الاقتصادية 2030.

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