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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من دولة رئيس الوزراء البريطاني

جرى بحث تعزيز التعاون بين البلدَيْن وآخر التطورات بالمنطقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.

وجرى خلال الاتصال بحث سُبل تعزيز التعاون القائم بين البلدَيْن في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من دولة رئيس الوزراء البريطاني
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.

وجرى خلال الاتصال بحث سُبل تعزيز التعاون القائم بين البلدَيْن في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
10:53 PM

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من دولة رئيس الوزراء البريطاني

جرى بحث تعزيز التعاون بين البلدَيْن وآخر التطورات بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.

وجرى خلال الاتصال بحث سُبل تعزيز التعاون القائم بين البلدَيْن في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

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