وتشمل الحالة المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة, التي تتضمن أتربة مثارة, وأمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية.

"الأرصاد" تنبّه: أتربة وأمطار رعدية على المدينة المنوّرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-25 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة, التي تتضمن أتربة مثارة, وأمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية. وتشمل الحالة المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 09:10 AM

"الأرصاد" تنبّه: أتربة وأمطار رعدية على المدينة المنوّرة قالت: تُصحب بنشاط في الرياح وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة, التي تتضمن أتربة مثارة, وأمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.