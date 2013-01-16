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تسريبات تكشف عن مفاجأة "زجاجية" في هواتف "سامسونج جلاكسي إس 22" المرتقبة

كشفت تسريبات صحفية عالمية عن مفاجأة وُصفت بـ"الزجاجية"، مرتقبة في هواتف "سامسونج جلاكسي إس 22" المقبلة.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن سلسلة هواتف "جلاكسي إس 22" المرتقبة، ستكون مدعومة بنوع فريد من نوعه من الزجاج، وهو "جوريلا جلاس فيكتوس بلس".

وأشار التقرير إلى أن هذا الزجاج سيزود هواتف "جلاكسي إس 22" من الأمام والخلف أيضًا، وهو ما سيجعلنا متشوقين لهاتف استثنائي من "سامسونج".

ويتميز الزجاج الجديد بقدرات فريدة من القوة والتحمل ومنع الكسر والخدش، علاوة على أنه يوفر ميزات أكثر دقة ووضوحًا.

وتشير التسريبات الأخرى إلى أن شركة سامسونج ستدعم هواتفها بكاميرا ثلاثية خلفية رأسية في الزاوية اليسرى العليا؛ فيما تم وضع الفلاش على الجهة اليمنى منها.

وتُجهّز سامسونج نوعين من المعالجات لدعم تلك الهواتف بها؛ أبرزها الجيل الجديد من معالجات "أكسيونز"، ثم الجيل الأول من معالجات "سنابدراجون 8".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف عن مفاجأة "زجاجية" في هواتف "سامسونج جلاكسي إس 22" المرتقبة
سبق

كشفت تسريبات صحفية عالمية عن مفاجأة وُصفت بـ"الزجاجية"، مرتقبة في هواتف "سامسونج جلاكسي إس 22" المقبلة.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن سلسلة هواتف "جلاكسي إس 22" المرتقبة، ستكون مدعومة بنوع فريد من نوعه من الزجاج، وهو "جوريلا جلاس فيكتوس بلس".

وأشار التقرير إلى أن هذا الزجاج سيزود هواتف "جلاكسي إس 22" من الأمام والخلف أيضًا، وهو ما سيجعلنا متشوقين لهاتف استثنائي من "سامسونج".

ويتميز الزجاج الجديد بقدرات فريدة من القوة والتحمل ومنع الكسر والخدش، علاوة على أنه يوفر ميزات أكثر دقة ووضوحًا.

وتشير التسريبات الأخرى إلى أن شركة سامسونج ستدعم هواتفها بكاميرا ثلاثية خلفية رأسية في الزاوية اليسرى العليا؛ فيما تم وضع الفلاش على الجهة اليمنى منها.

وتُجهّز سامسونج نوعين من المعالجات لدعم تلك الهواتف بها؛ أبرزها الجيل الجديد من معالجات "أكسيونز"، ثم الجيل الأول من معالجات "سنابدراجون 8".

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
02:04 PM

تسريبات تكشف عن مفاجأة "زجاجية" في هواتف "سامسونج جلاكسي إس 22" المرتقبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تسريبات صحفية عالمية عن مفاجأة وُصفت بـ"الزجاجية"، مرتقبة في هواتف "سامسونج جلاكسي إس 22" المقبلة.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن سلسلة هواتف "جلاكسي إس 22" المرتقبة، ستكون مدعومة بنوع فريد من نوعه من الزجاج، وهو "جوريلا جلاس فيكتوس بلس".

وأشار التقرير إلى أن هذا الزجاج سيزود هواتف "جلاكسي إس 22" من الأمام والخلف أيضًا، وهو ما سيجعلنا متشوقين لهاتف استثنائي من "سامسونج".

ويتميز الزجاج الجديد بقدرات فريدة من القوة والتحمل ومنع الكسر والخدش، علاوة على أنه يوفر ميزات أكثر دقة ووضوحًا.

وتشير التسريبات الأخرى إلى أن شركة سامسونج ستدعم هواتفها بكاميرا ثلاثية خلفية رأسية في الزاوية اليسرى العليا؛ فيما تم وضع الفلاش على الجهة اليمنى منها.

وتُجهّز سامسونج نوعين من المعالجات لدعم تلك الهواتف بها؛ أبرزها الجيل الجديد من معالجات "أكسيونز"، ثم الجيل الأول من معالجات "سنابدراجون 8".

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142 مليون ..

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