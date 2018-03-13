بعد استحداث الروابط.. "تطوير التعليم عن بعد" على طاولة الإدارة بوادي الدواسر

اجتماع يزامن القرار الوزاري بتعليق الدراسة المؤقت احترازيًّا للحد من "كورونا"

عقد مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري، اجتماعًا بحضور رئيس قسم التدريب والابتعاث ورئيس قسم الإشراف التربوي، وعدد من المتخصصين التقنيين في أقسام الإدارة؛ لمناقشة التدريب عن بعد وآليات تطوير الأداء لمنسوبي ومنسوبات تعليم وادي الدواسر من المعلمين والمعلمات، في مجال التعليم الافتراضي وفي مجالات التطوير والتنمية المهنية.

جاء ذلك امتدادًا لتوجهات وزارة التعليم لاستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات، واعتماد البدء بتنفيذ التعليم عن بعد من خلال عدة قنوات؛ أهمها منظومة التعليم الموحدة وقنوات عين التعليمية، ولضمان الأداء العالي من منسوبي التعليم، بالتزامن مع القرار الوزاري بتعليق الدراسة المؤقت كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد "العُمري" على أهمية تطوير الكوادر التعليمية من خلال التدريب على تطبيق الوسائل والوسائط التقنية المختلفة لمنظومة التعليم الموحدة، وإكساب المتدربين والمتدربات من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، المهارات اللازمة التي تمكّنهم من الإبداع في التعليم عن بعد، مع التركيز على تحديد الأولويات في المجال التدريبي حسب احتياج المعلمين والمعلمات من خلال حقائب تدريبية مصممة خصيصًا بما يوائم احتياجات العمل على منظومة التعليم الموحدة، وبما يضمن التقدم المهني والتطوير الشخصي لهم، وكذلك التوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التحول الرقمي.

يُذكر أن إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر استحدثت روابط إلكترونية للتعليم الإلكتروني على موقعها الرسمي، ويتضمّن أيقونة خاصة بالتدريب لتمكين المعلمين والمعلمات من التسجيل في البرامج التدريبية، وسيتم إطلاق الموقع رسميًّا مطلع الأسبوع القادم إن شاء الله.