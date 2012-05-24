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"محافظ محايل" يتقدم المصلين على شهيد الواجب "عمر عسيري"

نقل تعازي القيادة الرشيدة وأمير عسير لأسرة الشهيد

تقدّم محافظ محايل المكلّف علي بن إبراهيم الفلقي؛ صباح اليوم، مستقبلي جثمان شهيد الواجب الجندي أول عمر بن أحمد عمر عسيري؛ الذي استُشهد وهو يذود عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي، وأقلته طائرة عسكرية إلى مركز بحر أبوسكينة.

حضر الاستقبال رئيس مركز بحر أبوسكينة سعد بن يحيى الحياني؛ ومساعد مدير شرطة محايل العقيد عبدالله بن محمد عسيري؛ وعدد من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشايخ والأهالي، وأُديت الصلاة على شهيد الواجب في ساحة البلدية ودُفن بمقبرة آل ختارش شمال المركز.

ونقل الفلقي؛ تعازي القيادة الرشيدة، وتعازي أمير منطقة عسير، لأسرة الشهيد، ودعا الله تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكّد والد وإخوان وأقارب الشهيد أنهم فداء للوطن، وأن الشهادة في سبيل الذود عن حدوده أمنية مصدر عز، معربين عن فخرهم واعتزازهم بابنهم.

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"محافظ محايل" يتقدم المصلين على شهيد الواجب "عمر عسيري"
سبق

تقدّم محافظ محايل المكلّف علي بن إبراهيم الفلقي؛ صباح اليوم، مستقبلي جثمان شهيد الواجب الجندي أول عمر بن أحمد عمر عسيري؛ الذي استُشهد وهو يذود عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي، وأقلته طائرة عسكرية إلى مركز بحر أبوسكينة.

حضر الاستقبال رئيس مركز بحر أبوسكينة سعد بن يحيى الحياني؛ ومساعد مدير شرطة محايل العقيد عبدالله بن محمد عسيري؛ وعدد من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشايخ والأهالي، وأُديت الصلاة على شهيد الواجب في ساحة البلدية ودُفن بمقبرة آل ختارش شمال المركز.

ونقل الفلقي؛ تعازي القيادة الرشيدة، وتعازي أمير منطقة عسير، لأسرة الشهيد، ودعا الله تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكّد والد وإخوان وأقارب الشهيد أنهم فداء للوطن، وأن الشهادة في سبيل الذود عن حدوده أمنية مصدر عز، معربين عن فخرهم واعتزازهم بابنهم.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
12:05 PM

"محافظ محايل" يتقدم المصلين على شهيد الواجب "عمر عسيري"

نقل تعازي القيادة الرشيدة وأمير عسير لأسرة الشهيد

A A A
محمد طيران - عسير
3
1,908

تقدّم محافظ محايل المكلّف علي بن إبراهيم الفلقي؛ صباح اليوم، مستقبلي جثمان شهيد الواجب الجندي أول عمر بن أحمد عمر عسيري؛ الذي استُشهد وهو يذود عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي، وأقلته طائرة عسكرية إلى مركز بحر أبوسكينة.

حضر الاستقبال رئيس مركز بحر أبوسكينة سعد بن يحيى الحياني؛ ومساعد مدير شرطة محايل العقيد عبدالله بن محمد عسيري؛ وعدد من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشايخ والأهالي، وأُديت الصلاة على شهيد الواجب في ساحة البلدية ودُفن بمقبرة آل ختارش شمال المركز.

ونقل الفلقي؛ تعازي القيادة الرشيدة، وتعازي أمير منطقة عسير، لأسرة الشهيد، ودعا الله تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكّد والد وإخوان وأقارب الشهيد أنهم فداء للوطن، وأن الشهادة في سبيل الذود عن حدوده أمنية مصدر عز، معربين عن فخرهم واعتزازهم بابنهم.

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