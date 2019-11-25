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"تعليم الأفلاج" يستعرض نواتج التعلم وتحصيل الطلاب مع 60 مشرفًا

ورش عمل وبرامج لاستعراض نتائج الاختبارات المركزية ومبادرة أدائي

تصوير: عبدالمجيد آل سهل

نفّذت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم الاثنين، لقاء مع أكثر من 60 مشرفًا تربويًّا وقائد مدرسة، تَضَمّن وِرَش عمل، وبرامج استعرضت خلالها نواتج وتحصيل الطلاب الدراسي.

وشَهِد اللقاء الذي حضره مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، استعراض رئيس قسم الجودة الدكتور محمد عويس آل كليب، نتائج الاختبارات المركزية، ونتائج مبادرة "أدائي"، والخطط المجدولة في أعمال زيارات سفراء التحصيل للمدارس.

من جهته، أكد مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة خلال كلمته في اللقاء بالقادة والمشرفين على نواتج التعلم ودور قائد المدرسة في تفعيل توجيه وزير التعليم في تخصيص ١٠ دقائق للقراءة والكتابة، كما تحدّث عن لائحة تقويم الطالب الجديدة، وأهميتها في تحسين نواتج التعلم؛ مشيرًا إلى أن مستقبل الدول يُقاس بجودة التعليم، ونجاح المدرسة يكمن في نجاح قائدها وأداء معلميها.

وتَضَمّنت برامجُ اللقاء ورقةَ عمل لمدير الإشراف التربوي تركي الشنار مع قادة المدارس وسفراء التحصيل الدراسي، عن بناء خطة للأداء التعليمي والمكونات الأساسية وأهدافها ومتطلباتها وأسلوب تنفيذها.

وتحدّث مشرف التطوير المهني التعليمي عبدالله دغش آل فواز، عن نواتج التعلم وممارسات التعلم التي تساهم في رفع التحصيل، وتحسين نواتج التعلم، وتَخَلل ذلك تطبيقات عملية للحضور.

تعليم الأفلاج

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"تعليم الأفلاج" يستعرض نواتج التعلم وتحصيل الطلاب مع 60 مشرفًا
سبق

تصوير: عبدالمجيد آل سهل

نفّذت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم الاثنين، لقاء مع أكثر من 60 مشرفًا تربويًّا وقائد مدرسة، تَضَمّن وِرَش عمل، وبرامج استعرضت خلالها نواتج وتحصيل الطلاب الدراسي.

وشَهِد اللقاء الذي حضره مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، استعراض رئيس قسم الجودة الدكتور محمد عويس آل كليب، نتائج الاختبارات المركزية، ونتائج مبادرة "أدائي"، والخطط المجدولة في أعمال زيارات سفراء التحصيل للمدارس.

من جهته، أكد مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة خلال كلمته في اللقاء بالقادة والمشرفين على نواتج التعلم ودور قائد المدرسة في تفعيل توجيه وزير التعليم في تخصيص ١٠ دقائق للقراءة والكتابة، كما تحدّث عن لائحة تقويم الطالب الجديدة، وأهميتها في تحسين نواتج التعلم؛ مشيرًا إلى أن مستقبل الدول يُقاس بجودة التعليم، ونجاح المدرسة يكمن في نجاح قائدها وأداء معلميها.

وتَضَمّنت برامجُ اللقاء ورقةَ عمل لمدير الإشراف التربوي تركي الشنار مع قادة المدارس وسفراء التحصيل الدراسي، عن بناء خطة للأداء التعليمي والمكونات الأساسية وأهدافها ومتطلباتها وأسلوب تنفيذها.

وتحدّث مشرف التطوير المهني التعليمي عبدالله دغش آل فواز، عن نواتج التعلم وممارسات التعلم التي تساهم في رفع التحصيل، وتحسين نواتج التعلم، وتَخَلل ذلك تطبيقات عملية للحضور.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
11:07 AM

"تعليم الأفلاج" يستعرض نواتج التعلم وتحصيل الطلاب مع 60 مشرفًا

ورش عمل وبرامج لاستعراض نتائج الاختبارات المركزية ومبادرة أدائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تصوير: عبدالمجيد آل سهل

نفّذت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم الاثنين، لقاء مع أكثر من 60 مشرفًا تربويًّا وقائد مدرسة، تَضَمّن وِرَش عمل، وبرامج استعرضت خلالها نواتج وتحصيل الطلاب الدراسي.

وشَهِد اللقاء الذي حضره مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، استعراض رئيس قسم الجودة الدكتور محمد عويس آل كليب، نتائج الاختبارات المركزية، ونتائج مبادرة "أدائي"، والخطط المجدولة في أعمال زيارات سفراء التحصيل للمدارس.

من جهته، أكد مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة خلال كلمته في اللقاء بالقادة والمشرفين على نواتج التعلم ودور قائد المدرسة في تفعيل توجيه وزير التعليم في تخصيص ١٠ دقائق للقراءة والكتابة، كما تحدّث عن لائحة تقويم الطالب الجديدة، وأهميتها في تحسين نواتج التعلم؛ مشيرًا إلى أن مستقبل الدول يُقاس بجودة التعليم، ونجاح المدرسة يكمن في نجاح قائدها وأداء معلميها.

وتَضَمّنت برامجُ اللقاء ورقةَ عمل لمدير الإشراف التربوي تركي الشنار مع قادة المدارس وسفراء التحصيل الدراسي، عن بناء خطة للأداء التعليمي والمكونات الأساسية وأهدافها ومتطلباتها وأسلوب تنفيذها.

وتحدّث مشرف التطوير المهني التعليمي عبدالله دغش آل فواز، عن نواتج التعلم وممارسات التعلم التي تساهم في رفع التحصيل، وتحسين نواتج التعلم، وتَخَلل ذلك تطبيقات عملية للحضور.

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