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تفاعلاً مع "سبق".. الموافقة على إخلاء "العنزي" وزوجته وابنتيه لمدينة الحرس الوطني الطبية

"يوسف" كان هو الطرف الثاني في حادث "محمد الشمري" رحمه الله

أوضح مزيد عبدالرحمن الشملاني العنزي لـ"سبق" أنه صدرت الموافقة على إخلاء أخيه "يوسف" من مستشفى عرعر إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، مع زوجته وأبنائه، وأنه يجري حاليًا التجهيز للإخلاء الطبي بإذن الله.

وقدّم "مزيد العنزي" شكره لكل من تفاعل مع أخيه ولصحيفة "سبق"، سائلًا الله تعالى أن يمنّ على أخيه بالشفاء العاجل مع زوجته عواطف سند العنزي وابنتيه.

وكان شقيق المصاب يوسف عبدالرحمن العنزي الطرف الثاني في حادث السنابي محمد الشمري رحمه الله، قد أعلن البارحة عبر "سبق" أن أخاه وزوجته "عواطف سند" وابنته "جنى" يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل إلى مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني، حيث جهة عمل أخيه.

وأضاف أنه تم نقله أخيه الذي يعمل عسكريًّا في الحرس الوطني وعائلته ليلة الحادث من مستشفى رفحاء إلى مستشفى عرعر المركزي، وتم إجراء العمليات الأساسية له، حيث يعاني من كسور في اليد والرجل، وتعاني زوجته وابنته "جنى" من كسور متفرقة، ولكنهم يحتاجون إلى مستشفى متقدم لعلاجهم.

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تفاعلاً مع "سبق".. الموافقة على إخلاء "العنزي" وزوجته وابنتيه لمدينة الحرس الوطني الطبية
سبق

أوضح مزيد عبدالرحمن الشملاني العنزي لـ"سبق" أنه صدرت الموافقة على إخلاء أخيه "يوسف" من مستشفى عرعر إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، مع زوجته وأبنائه، وأنه يجري حاليًا التجهيز للإخلاء الطبي بإذن الله.

وقدّم "مزيد العنزي" شكره لكل من تفاعل مع أخيه ولصحيفة "سبق"، سائلًا الله تعالى أن يمنّ على أخيه بالشفاء العاجل مع زوجته عواطف سند العنزي وابنتيه.

وكان شقيق المصاب يوسف عبدالرحمن العنزي الطرف الثاني في حادث السنابي محمد الشمري رحمه الله، قد أعلن البارحة عبر "سبق" أن أخاه وزوجته "عواطف سند" وابنته "جنى" يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل إلى مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني، حيث جهة عمل أخيه.

وأضاف أنه تم نقله أخيه الذي يعمل عسكريًّا في الحرس الوطني وعائلته ليلة الحادث من مستشفى رفحاء إلى مستشفى عرعر المركزي، وتم إجراء العمليات الأساسية له، حيث يعاني من كسور في اليد والرجل، وتعاني زوجته وابنته "جنى" من كسور متفرقة، ولكنهم يحتاجون إلى مستشفى متقدم لعلاجهم.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
02:51 PM

تفاعلاً مع "سبق".. الموافقة على إخلاء "العنزي" وزوجته وابنتيه لمدينة الحرس الوطني الطبية

"يوسف" كان هو الطرف الثاني في حادث "محمد الشمري" رحمه الله

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زيد الخمشي - الرياض
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9,997

أوضح مزيد عبدالرحمن الشملاني العنزي لـ"سبق" أنه صدرت الموافقة على إخلاء أخيه "يوسف" من مستشفى عرعر إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، مع زوجته وأبنائه، وأنه يجري حاليًا التجهيز للإخلاء الطبي بإذن الله.

وقدّم "مزيد العنزي" شكره لكل من تفاعل مع أخيه ولصحيفة "سبق"، سائلًا الله تعالى أن يمنّ على أخيه بالشفاء العاجل مع زوجته عواطف سند العنزي وابنتيه.

وكان شقيق المصاب يوسف عبدالرحمن العنزي الطرف الثاني في حادث السنابي محمد الشمري رحمه الله، قد أعلن البارحة عبر "سبق" أن أخاه وزوجته "عواطف سند" وابنته "جنى" يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل إلى مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني، حيث جهة عمل أخيه.

وأضاف أنه تم نقله أخيه الذي يعمل عسكريًّا في الحرس الوطني وعائلته ليلة الحادث من مستشفى رفحاء إلى مستشفى عرعر المركزي، وتم إجراء العمليات الأساسية له، حيث يعاني من كسور في اليد والرجل، وتعاني زوجته وابنته "جنى" من كسور متفرقة، ولكنهم يحتاجون إلى مستشفى متقدم لعلاجهم.

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