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انطلاق أولى جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية

بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة

تنطلق غدًا "الخميس" أولى بطولات جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة "3 نجوم"، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل في الجنادرية، وبمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من نخبة الفرسان من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وستقام منافسات البطولة على جولتين؛ الأولى من 18 وحتى 20 من "نوفمبر" الجاري، فيما الجولة الثانية من 25 وحتى 27 من الشهر ذاته؛ حيث يقام 32 شوطًا "في كل جولة 16 شوطًا"، يتضمنها في كل جولة شوط للجونيور والينق، إضافة لقيام الاتحاد السعودي للفروسية بإضافة بطولة نجمة واحدة لمنح الفرصة لأكثر عدد من الفرسان للمشاركة.

وأعلن الاتحاد السعودي للفروسية تسجيل أكثر من 180 جوادًا؛ حيث اعتمد اليوم "الأربعاء" الجياد المشاركة عقب إجراء الفحوصات الطبية.

يذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية قد طرح الاثنين الماضي تذاكر الجولتين؛ حيث لن يقتصر الحدث على التنافس في رياضة الفروسية، بل ستكون هناك مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية تتناسب مع جميع أفراد العائلة، وستكون هناك منطقة ترفيهية مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى أشهى وأرقى المطاعم. رابط شراء التذاكر: https://e-ticket.app/o/169

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انطلاق أولى جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية
سبق

تنطلق غدًا "الخميس" أولى بطولات جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة "3 نجوم"، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل في الجنادرية، وبمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من نخبة الفرسان من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وستقام منافسات البطولة على جولتين؛ الأولى من 18 وحتى 20 من "نوفمبر" الجاري، فيما الجولة الثانية من 25 وحتى 27 من الشهر ذاته؛ حيث يقام 32 شوطًا "في كل جولة 16 شوطًا"، يتضمنها في كل جولة شوط للجونيور والينق، إضافة لقيام الاتحاد السعودي للفروسية بإضافة بطولة نجمة واحدة لمنح الفرصة لأكثر عدد من الفرسان للمشاركة.

وأعلن الاتحاد السعودي للفروسية تسجيل أكثر من 180 جوادًا؛ حيث اعتمد اليوم "الأربعاء" الجياد المشاركة عقب إجراء الفحوصات الطبية.

يذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية قد طرح الاثنين الماضي تذاكر الجولتين؛ حيث لن يقتصر الحدث على التنافس في رياضة الفروسية، بل ستكون هناك مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية تتناسب مع جميع أفراد العائلة، وستكون هناك منطقة ترفيهية مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى أشهى وأرقى المطاعم. رابط شراء التذاكر: https://e-ticket.app/o/169

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
05:13 PM

انطلاق أولى جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية

بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق غدًا "الخميس" أولى بطولات جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة "3 نجوم"، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل في الجنادرية، وبمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من نخبة الفرسان من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وستقام منافسات البطولة على جولتين؛ الأولى من 18 وحتى 20 من "نوفمبر" الجاري، فيما الجولة الثانية من 25 وحتى 27 من الشهر ذاته؛ حيث يقام 32 شوطًا "في كل جولة 16 شوطًا"، يتضمنها في كل جولة شوط للجونيور والينق، إضافة لقيام الاتحاد السعودي للفروسية بإضافة بطولة نجمة واحدة لمنح الفرصة لأكثر عدد من الفرسان للمشاركة.

وأعلن الاتحاد السعودي للفروسية تسجيل أكثر من 180 جوادًا؛ حيث اعتمد اليوم "الأربعاء" الجياد المشاركة عقب إجراء الفحوصات الطبية.

يذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية قد طرح الاثنين الماضي تذاكر الجولتين؛ حيث لن يقتصر الحدث على التنافس في رياضة الفروسية، بل ستكون هناك مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية تتناسب مع جميع أفراد العائلة، وستكون هناك منطقة ترفيهية مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى أشهى وأرقى المطاعم. رابط شراء التذاكر: https://e-ticket.app/o/169

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,579
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,195
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,185
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,229

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