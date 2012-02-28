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" عبدالله بن بندر" يطلع على إنجازات مهرجان جدة التاريخية

ينطلق في دورته "5" خلال رمضان المقبل بشعار "حكاوي"

اطّلع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير عبدالله بن بندر على الإنجازات التي حققها مهرجان جدة التاريخية خلال الأعوام الماضية والجهود المبذولة لتطويره في الفترة المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بدورته الخامسة التي ستنطلق في رمضان المقبل تحت شعار "حكاوي".

ولدى ترؤسه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، استمعأمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة إلى شرح عن الإنجازات التي حققها المهرجان في دوراته السابقة والتي انطلقت أولاها في العام 2014م.

ومثّلت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمهرجان حافزاً كبيرًا وداعماً لاستمراره.

وتطرق الاجتماع لبحث أعداد الزوار التي تخطت سقف خمسة ملايين زائر منذ العام 2014 إلى 2017 .

واستعرض الأمير عبدالله بن بندر أعمال الجهات المعنية بترميم مباني ومساجد جدة التاريخية، والجهود التي بُذلت لتسجيلها في منظمة اليونسكو ضمن مناطق التراث العمراني العالمي، وتأثير ذلك إيجابياً على فعاليات المهرجان.

وناقش الخطط المستقبلية لتطوير فعاليات مهرجان جدة التاريخية الذي ستنطلق دورته الخامسة بدعم من هيئة الترفيه.

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" عبدالله بن بندر" يطلع على إنجازات مهرجان جدة التاريخية
سبق

اطّلع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير عبدالله بن بندر على الإنجازات التي حققها مهرجان جدة التاريخية خلال الأعوام الماضية والجهود المبذولة لتطويره في الفترة المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بدورته الخامسة التي ستنطلق في رمضان المقبل تحت شعار "حكاوي".

ولدى ترؤسه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، استمعأمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة إلى شرح عن الإنجازات التي حققها المهرجان في دوراته السابقة والتي انطلقت أولاها في العام 2014م.

ومثّلت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمهرجان حافزاً كبيرًا وداعماً لاستمراره.

وتطرق الاجتماع لبحث أعداد الزوار التي تخطت سقف خمسة ملايين زائر منذ العام 2014 إلى 2017 .

واستعرض الأمير عبدالله بن بندر أعمال الجهات المعنية بترميم مباني ومساجد جدة التاريخية، والجهود التي بُذلت لتسجيلها في منظمة اليونسكو ضمن مناطق التراث العمراني العالمي، وتأثير ذلك إيجابياً على فعاليات المهرجان.

وناقش الخطط المستقبلية لتطوير فعاليات مهرجان جدة التاريخية الذي ستنطلق دورته الخامسة بدعم من هيئة الترفيه.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
04:04 PM

" عبدالله بن بندر" يطلع على إنجازات مهرجان جدة التاريخية

ينطلق في دورته "5" خلال رمضان المقبل بشعار "حكاوي"

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عبدالله الراجحي - جدة
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اطّلع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير عبدالله بن بندر على الإنجازات التي حققها مهرجان جدة التاريخية خلال الأعوام الماضية والجهود المبذولة لتطويره في الفترة المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بدورته الخامسة التي ستنطلق في رمضان المقبل تحت شعار "حكاوي".

ولدى ترؤسه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، استمعأمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة إلى شرح عن الإنجازات التي حققها المهرجان في دوراته السابقة والتي انطلقت أولاها في العام 2014م.

ومثّلت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمهرجان حافزاً كبيرًا وداعماً لاستمراره.

وتطرق الاجتماع لبحث أعداد الزوار التي تخطت سقف خمسة ملايين زائر منذ العام 2014 إلى 2017 .

واستعرض الأمير عبدالله بن بندر أعمال الجهات المعنية بترميم مباني ومساجد جدة التاريخية، والجهود التي بُذلت لتسجيلها في منظمة اليونسكو ضمن مناطق التراث العمراني العالمي، وتأثير ذلك إيجابياً على فعاليات المهرجان.

وناقش الخطط المستقبلية لتطوير فعاليات مهرجان جدة التاريخية الذي ستنطلق دورته الخامسة بدعم من هيئة الترفيه.

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