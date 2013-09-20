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الجيش الإسرائيلي يؤكّد اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن جلبوع.. فجر اليوم

أكّد الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، اعتقاله آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ 6 الفارين من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي؛ ومناضل نفيعات.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال في بيان عبر "تويتر": "انتهت المطاردة بنجاح. في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام وقوات الشرطة الخاصة، الليلة في مدينة جنين، تمّ القبض على المخربين الفارين من سجن جلبوع".

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الجيش الإسرائيلي يؤكّد اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن جلبوع.. فجر اليوم
سبق

أكّد الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، اعتقاله آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ 6 الفارين من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي؛ ومناضل نفيعات.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال في بيان عبر "تويتر": "انتهت المطاردة بنجاح. في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام وقوات الشرطة الخاصة، الليلة في مدينة جنين، تمّ القبض على المخربين الفارين من سجن جلبوع".

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
08:33 AM

الجيش الإسرائيلي يؤكّد اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن جلبوع.. فجر اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، اعتقاله آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ 6 الفارين من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي؛ ومناضل نفيعات.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال في بيان عبر "تويتر": "انتهت المطاردة بنجاح. في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام وقوات الشرطة الخاصة، الليلة في مدينة جنين، تمّ القبض على المخربين الفارين من سجن جلبوع".

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