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"النقل" تبدأ في تسليم 110 عقود للبدء في تنفيذ مشاريع بمناطق المملكة

بلغت تكلفتها الإجمالية 4.3 مليار ريال

أعلنت وزارة النقل مباشرتها لعددٍ من عقود التشغيل والصيانة والنظافة للطرق التابعة لها بكافة مناطق المملكة، للفترة ما بين (٢٠١٩-٢٠٢٢)؛ والتي أبرمت الوزارة عقودها الشهر الماضي برعاية وزير النقل الدكتور نبيل العامودي.

وقد بدأت فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة بتسليم عدد من العقود البالغة 110 مشاريع لعدد من المقاولين الجدد؛ للبدء في عمليات التشغيل والصيانة والنظافة على الطرق، ومن المقرر أن يتم تسليم ما تبقّى من المشاريع خلال اليومين المقبلين.

وقد بلغ إجمالي أطوال الطرق الخاضعة لعمليات التشغيل والصيانة والنظافة، حوالي 68 ألف كيلومتر، تشمل طرقًا مفردة وأخرى مزدوجة وسريعة، وبعض العقبات، والتي تجاوزت تكلفتها الإجمالية قيمة 4.3 مليار ريال.

يُذكر أن الوزارة قد طوّرت من أدواتها في هذه العقود بصيغتها الجديدة، ورفع معايير المتابعة وكفاءة الأداء في تنفيذ العقود؛ لتشمل جوانب عدة؛ منها معايير تضمن رفع مستوى الأمن والسلامة والنظافة العامة على الطرق، وفقًا لأفضل الممارسات، وبما يسهم في رفع معدلات السلامة.

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"النقل" تبدأ في تسليم 110 عقود للبدء في تنفيذ مشاريع بمناطق المملكة
سبق

أعلنت وزارة النقل مباشرتها لعددٍ من عقود التشغيل والصيانة والنظافة للطرق التابعة لها بكافة مناطق المملكة، للفترة ما بين (٢٠١٩-٢٠٢٢)؛ والتي أبرمت الوزارة عقودها الشهر الماضي برعاية وزير النقل الدكتور نبيل العامودي.

وقد بدأت فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة بتسليم عدد من العقود البالغة 110 مشاريع لعدد من المقاولين الجدد؛ للبدء في عمليات التشغيل والصيانة والنظافة على الطرق، ومن المقرر أن يتم تسليم ما تبقّى من المشاريع خلال اليومين المقبلين.

وقد بلغ إجمالي أطوال الطرق الخاضعة لعمليات التشغيل والصيانة والنظافة، حوالي 68 ألف كيلومتر، تشمل طرقًا مفردة وأخرى مزدوجة وسريعة، وبعض العقبات، والتي تجاوزت تكلفتها الإجمالية قيمة 4.3 مليار ريال.

يُذكر أن الوزارة قد طوّرت من أدواتها في هذه العقود بصيغتها الجديدة، ورفع معايير المتابعة وكفاءة الأداء في تنفيذ العقود؛ لتشمل جوانب عدة؛ منها معايير تضمن رفع مستوى الأمن والسلامة والنظافة العامة على الطرق، وفقًا لأفضل الممارسات، وبما يسهم في رفع معدلات السلامة.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
05:32 PM

"النقل" تبدأ في تسليم 110 عقود للبدء في تنفيذ مشاريع بمناطق المملكة

بلغت تكلفتها الإجمالية 4.3 مليار ريال

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلنت وزارة النقل مباشرتها لعددٍ من عقود التشغيل والصيانة والنظافة للطرق التابعة لها بكافة مناطق المملكة، للفترة ما بين (٢٠١٩-٢٠٢٢)؛ والتي أبرمت الوزارة عقودها الشهر الماضي برعاية وزير النقل الدكتور نبيل العامودي.

وقد بدأت فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة بتسليم عدد من العقود البالغة 110 مشاريع لعدد من المقاولين الجدد؛ للبدء في عمليات التشغيل والصيانة والنظافة على الطرق، ومن المقرر أن يتم تسليم ما تبقّى من المشاريع خلال اليومين المقبلين.

وقد بلغ إجمالي أطوال الطرق الخاضعة لعمليات التشغيل والصيانة والنظافة، حوالي 68 ألف كيلومتر، تشمل طرقًا مفردة وأخرى مزدوجة وسريعة، وبعض العقبات، والتي تجاوزت تكلفتها الإجمالية قيمة 4.3 مليار ريال.

يُذكر أن الوزارة قد طوّرت من أدواتها في هذه العقود بصيغتها الجديدة، ورفع معايير المتابعة وكفاءة الأداء في تنفيذ العقود؛ لتشمل جوانب عدة؛ منها معايير تضمن رفع مستوى الأمن والسلامة والنظافة العامة على الطرق، وفقًا لأفضل الممارسات، وبما يسهم في رفع معدلات السلامة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,121
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,971
29 مليار ..

29 مليار ..

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19,047
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