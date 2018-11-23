رئيس مركز الغايل بتهامة قحطان يستقبل وفد بلدية ظهران الجنوب

استعرضوا احتياجات ومطالب أهالي المركز وتعزيز التعاون المشترك

استقبل رئيس مركز الغايل معيض بن جبران آل كعبان اليوم بمكتبه رئيس بلدية ظهران الجنوب المعين حديثًا الدكتور حزام بن قبلان ورئيس المجلس البلدي عوض آل فرحان ونائب رئيس المجلس سعيد القاضي ورئيس لجنة المشاريع تركي الوادعي وعددًا من أعضاء المجلس البلدي ومنسوبي البلدية واستعرض آل كعبان أمام ممثلي المجلس البلدي احتياجات ومطالب أهالي مركز الغايل.

وقال رئيس البلدية الدكتور حزام بن قبلان إن الجولة تأتي ضمن اهتمامات البلدية والمجلس البلدي بمطالب أهالي مركز الغايل، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مسبقًا مع المجلس البلدي لكيفية دعم المركز وقراه وهجره بالخدمات البلدية وفق معايير معينة.

من جهة أخرى أكد رئيس المجلس البلدي عوض آل فرحان أحقية مركز الغايل بالخدمات البلدية الأساسية كونه أكبر المراكز الإدارية التابعة لمحافظة ظهران الجنوب.

وقال إن المجلس البلدي بذل جهودًا كبيرة في سبيل اعتماد مشروعات للبلدية ومن ضمنها مركز الغايل، وأضاف أنهم عقدوا عدة اجتماعات مع أمير منطقة عسير وأمين منطقة عسير وقيادات الوزارة، حيث تم عرض استراتيجيات وخطط ومشروعات تتضمن احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية ومنها محور مستقل لمركز الغايل الذي كان يتبع لبلدية الربوعة وتم ضمه أخيرًا لبلدية محافظة ظهران الجنوب، وهذا بلاشك يثقل كاهل البلدية مما يتوجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأيضًا أمانة عسير بدعم البلدية بمشروعات نوعية، بعد ذلك قام المجلس بجولة في أنحاء المركز واستمعوا من مدير مكتب الخدمات بمركز الغايل معيض الوادعي إلى شرح مفصل عن الخدمات اليومية التي ينفذها المكتب ثم استمع المجلس لعددٍ من أهالي المركز حول مستوى الخدمة البلدية المقدمة لهم.