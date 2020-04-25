النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في روسيا إلى 74588 حالة

الضحايا 681 بعد تسجيل 66 وفاة جديدة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) إلى 681، بعد تسجيل 66 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان له إن السلطات الصحية بالبلاد سجلت 5966 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 74588 حالة.

ووفقاً لهذه المعطيات تحتل روسيا المرتبة العاشرة في العالم من حيث حجم الإصابات بفيروس "كورونا".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في روسيا إلى 74588 حالة
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) إلى 681، بعد تسجيل 66 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان له إن السلطات الصحية بالبلاد سجلت 5966 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 74588 حالة.

ووفقاً لهذه المعطيات تحتل روسيا المرتبة العاشرة في العالم من حيث حجم الإصابات بفيروس "كورونا".

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
02:38 PM

ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في روسيا إلى 74588 حالة

الضحايا 681 بعد تسجيل 66 وفاة جديدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
784

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) إلى 681، بعد تسجيل 66 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان له إن السلطات الصحية بالبلاد سجلت 5966 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 74588 حالة.

ووفقاً لهذه المعطيات تحتل روسيا المرتبة العاشرة في العالم من حيث حجم الإصابات بفيروس "كورونا".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,072
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,568
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,615

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة