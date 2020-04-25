ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في روسيا إلى 74588 حالة

الضحايا 681 بعد تسجيل 66 وفاة جديدة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) إلى 681، بعد تسجيل 66 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان له إن السلطات الصحية بالبلاد سجلت 5966 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 74588 حالة.

ووفقاً لهذه المعطيات تحتل روسيا المرتبة العاشرة في العالم من حيث حجم الإصابات بفيروس "كورونا".