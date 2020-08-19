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فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 30468 شخصاً منذ بداية تفشي الوباء

سجلت فرنسا 3776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و16747 إصابة في أسبوع واحد فقط، وبذلك يصبح مجموع الإصابات المؤكدة 221267 حالة منذ تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

وتفصيلاً، أشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانٍ لها إلى تسجيل 17 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30468 حالة وفاة.

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فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة
سبق

سجلت فرنسا 3776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و16747 إصابة في أسبوع واحد فقط، وبذلك يصبح مجموع الإصابات المؤكدة 221267 حالة منذ تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

وتفصيلاً، أشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانٍ لها إلى تسجيل 17 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30468 حالة وفاة.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
11:44 PM

فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 30468 شخصاً منذ بداية تفشي الوباء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فرنسا 3776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و16747 إصابة في أسبوع واحد فقط، وبذلك يصبح مجموع الإصابات المؤكدة 221267 حالة منذ تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

وتفصيلاً، أشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانٍ لها إلى تسجيل 17 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30468 حالة وفاة.

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