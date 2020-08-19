وتفصيلاً، أشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانٍ لها إلى تسجيل 17 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30468 حالة وفاة.

سجلت فرنسا 3776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و16747 إصابة في أسبوع واحد فقط، وبذلك يصبح مجموع الإصابات المؤكدة 221267 حالة منذ تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-19 سجلت فرنسا 3776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و16747 إصابة في أسبوع واحد فقط، وبذلك يصبح مجموع الإصابات المؤكدة 221267 حالة منذ تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية. وتفصيلاً، أشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانٍ لها إلى تسجيل 17 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30468 حالة وفاة.



19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 11:44 PM

فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 30468 شخصاً منذ بداية تفشي الوباء





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سجلت فرنسا 3776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و16747 إصابة في أسبوع واحد فقط، وبذلك يصبح مجموع الإصابات المؤكدة 221267 حالة منذ تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

وتفصيلاً، أشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانٍ لها إلى تسجيل 17 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30468 حالة وفاة.

