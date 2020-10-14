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من 25 مدينة سياحية الأفضل في العالم "تريب أدفايزر" يختار مدينتين عربيتين.. شاهد القائمة

بناء على اختيارات السياح

أعلن موقع تريب أدفايزر المتخصص في اختيار الوجهات السياحية في العالم، عن قائمة 25 مدينة في العالم والأكثر رواجًا في 2020، واختار مدينتين عربيتين فقط في قائمة أكبر منصة للسفر في العالم، وضمت 25 مدينة عالمية.

وتعد "تريب أدفايزر" شركة أمريكية متخصصة في السفر عبر الإنترنت، وترصد آراء السياح في الوجهات السياحية، وتصدر سنويًّا قوائم بالأفضل في قطاع السياحة والفندقة.

وجاءت القائمة كالتالي:

1- لندن، المملكة المتحدة

2- باريس، فرنسا

3- كريت، اليونان

4- بالي، إندونيسيا

5- روما، إيطاليا

6- فوكيت، تايلاند

7- صقلية، إيطاليا

8- مايوركا، جزر البليار

9- برشلونة، إسبانيا

10- إسطنبول، تركيا

11- جوا، الهند

12- دبي، الإمارات العربية المتحدة

13- جمهورية الدومينيكان

14- بانكوك، تايلاند

15- هانوي، فيتنام

16- براج، جمهورية التشيك

17- هوي آن، فيتنام

18- رودس، دوديكانيز

19- كوبا

20- سييم ريب، كامبوديا

21- مراكش، المغرب

22- لشبونة، البرتغال

23- طوكيو، اليابان

24- كيوتو، اليابان

25- مدينة نيويورك، نيويورك

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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من 25 مدينة سياحية الأفضل في العالم "تريب أدفايزر" يختار مدينتين عربيتين.. شاهد القائمة
سبق

أعلن موقع تريب أدفايزر المتخصص في اختيار الوجهات السياحية في العالم، عن قائمة 25 مدينة في العالم والأكثر رواجًا في 2020، واختار مدينتين عربيتين فقط في قائمة أكبر منصة للسفر في العالم، وضمت 25 مدينة عالمية.

وتعد "تريب أدفايزر" شركة أمريكية متخصصة في السفر عبر الإنترنت، وترصد آراء السياح في الوجهات السياحية، وتصدر سنويًّا قوائم بالأفضل في قطاع السياحة والفندقة.

وجاءت القائمة كالتالي:

1- لندن، المملكة المتحدة

2- باريس، فرنسا

3- كريت، اليونان

4- بالي، إندونيسيا

5- روما، إيطاليا

6- فوكيت، تايلاند

7- صقلية، إيطاليا

8- مايوركا، جزر البليار

9- برشلونة، إسبانيا

10- إسطنبول، تركيا

11- جوا، الهند

12- دبي، الإمارات العربية المتحدة

13- جمهورية الدومينيكان

14- بانكوك، تايلاند

15- هانوي، فيتنام

16- براج، جمهورية التشيك

17- هوي آن، فيتنام

18- رودس، دوديكانيز

19- كوبا

20- سييم ريب، كامبوديا

21- مراكش، المغرب

22- لشبونة، البرتغال

23- طوكيو، اليابان

24- كيوتو، اليابان

25- مدينة نيويورك، نيويورك

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
01:23 PM

من 25 مدينة سياحية الأفضل في العالم "تريب أدفايزر" يختار مدينتين عربيتين.. شاهد القائمة

بناء على اختيارات السياح

A A A
خالد خليل - الرياض
0
167

أعلن موقع تريب أدفايزر المتخصص في اختيار الوجهات السياحية في العالم، عن قائمة 25 مدينة في العالم والأكثر رواجًا في 2020، واختار مدينتين عربيتين فقط في قائمة أكبر منصة للسفر في العالم، وضمت 25 مدينة عالمية.

وتعد "تريب أدفايزر" شركة أمريكية متخصصة في السفر عبر الإنترنت، وترصد آراء السياح في الوجهات السياحية، وتصدر سنويًّا قوائم بالأفضل في قطاع السياحة والفندقة.

وجاءت القائمة كالتالي:

1- لندن، المملكة المتحدة

2- باريس، فرنسا

3- كريت، اليونان

4- بالي، إندونيسيا

5- روما، إيطاليا

6- فوكيت، تايلاند

7- صقلية، إيطاليا

8- مايوركا، جزر البليار

9- برشلونة، إسبانيا

10- إسطنبول، تركيا

11- جوا، الهند

12- دبي، الإمارات العربية المتحدة

13- جمهورية الدومينيكان

14- بانكوك، تايلاند

15- هانوي، فيتنام

16- براج، جمهورية التشيك

17- هوي آن، فيتنام

18- رودس، دوديكانيز

19- كوبا

20- سييم ريب، كامبوديا

21- مراكش، المغرب

22- لشبونة، البرتغال

23- طوكيو، اليابان

24- كيوتو، اليابان

25- مدينة نيويورك، نيويورك

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