النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

3500 عامل و700 معدة ينفضون ما خلفته تقلبات الأحوال الجوية بالشرقية

"الجبير" يوجّه بإصلاح ما تضرر والتعامل الفوري مع أي بلاغات

وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، كافة الإدارات والبلديات بإعادة جدولة جميع أعمال عمال الكنس لحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وذلك نظرًا لتقلبات الأحوال الجوية التي سادت المنطقة الشرقية أمس الجمعة.

كما أكد "الجبير" على كافة هذه الإدارات والبلديات بجاهزية فرق الطوارئ وسرعة الاستجابة والتفاعل السريع والفوري مع كافة البلاغات على مدار الساعة والتعامل معها، وبناءً على ما خلفته الحالة الجوية من أتربة وغبار ورياح.

وبدأت أمانة المنطقة الشرقية بتفعيل خطة الطوارئ في أعمال النظافة للتعامل مع الحالة الجوية في سبيل المحافظة على السلامة المهنية للعمالة، جراء هذه الظروف، مع الالتزام بمهامها في الحفاظ على النظافة العامة من خلال استخدام المعدات والاليات الخاصة بأعمال النظافة، ورفع الأتربة المتراكمة في الطرق والساحات العامة واستخدام المكانس الآلية في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء، مع إيجاد فرق طوارئ للرصد والمتابعة الميدانية لكافة هذه الأعمال، بالإضافة إلى فرق أعمال الالتقاط إذا تطلب الأمر.

ومع انحسار هذه الأحوال الجوية فعلت الأمانة خطة الطوارئ لتنفيذ هذه الأعمال مع دعم البلديات التي قد تحتاج الى دعم سواء بالمعدات أو الآليات أو العمالة، والتي تأثرت بهذه الرياح والأتربة.

وشارك أكثر من 3500 عامل نظافة و700 معدة وآلية تنوعت ما بين معدات ضواغط ومكانس آلية وعربات كبيرة، ومعدات شفط لنقل النفايات والأتربة وعربات شيول، حيث بدأت الأعمال بمعالجة ما خلفته الرياح من تساقط لبعض الأشجار وإزالة الأتربة عن الطرق وغسيل الأرصفة والحاويات وإزالة المتناثر فيها نتيجة تساقطها وتلفها، وغيرها من اعمال نظافة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
3500 عامل و700 معدة ينفضون ما خلفته تقلبات الأحوال الجوية بالشرقية
سبق

وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، كافة الإدارات والبلديات بإعادة جدولة جميع أعمال عمال الكنس لحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وذلك نظرًا لتقلبات الأحوال الجوية التي سادت المنطقة الشرقية أمس الجمعة.

كما أكد "الجبير" على كافة هذه الإدارات والبلديات بجاهزية فرق الطوارئ وسرعة الاستجابة والتفاعل السريع والفوري مع كافة البلاغات على مدار الساعة والتعامل معها، وبناءً على ما خلفته الحالة الجوية من أتربة وغبار ورياح.

وبدأت أمانة المنطقة الشرقية بتفعيل خطة الطوارئ في أعمال النظافة للتعامل مع الحالة الجوية في سبيل المحافظة على السلامة المهنية للعمالة، جراء هذه الظروف، مع الالتزام بمهامها في الحفاظ على النظافة العامة من خلال استخدام المعدات والاليات الخاصة بأعمال النظافة، ورفع الأتربة المتراكمة في الطرق والساحات العامة واستخدام المكانس الآلية في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء، مع إيجاد فرق طوارئ للرصد والمتابعة الميدانية لكافة هذه الأعمال، بالإضافة إلى فرق أعمال الالتقاط إذا تطلب الأمر.

ومع انحسار هذه الأحوال الجوية فعلت الأمانة خطة الطوارئ لتنفيذ هذه الأعمال مع دعم البلديات التي قد تحتاج الى دعم سواء بالمعدات أو الآليات أو العمالة، والتي تأثرت بهذه الرياح والأتربة.

وشارك أكثر من 3500 عامل نظافة و700 معدة وآلية تنوعت ما بين معدات ضواغط ومكانس آلية وعربات كبيرة، ومعدات شفط لنقل النفايات والأتربة وعربات شيول، حيث بدأت الأعمال بمعالجة ما خلفته الرياح من تساقط لبعض الأشجار وإزالة الأتربة عن الطرق وغسيل الأرصفة والحاويات وإزالة المتناثر فيها نتيجة تساقطها وتلفها، وغيرها من اعمال نظافة.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
04:47 PM

3500 عامل و700 معدة ينفضون ما خلفته تقلبات الأحوال الجوية بالشرقية

"الجبير" يوجّه بإصلاح ما تضرر والتعامل الفوري مع أي بلاغات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
655

وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، كافة الإدارات والبلديات بإعادة جدولة جميع أعمال عمال الكنس لحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وذلك نظرًا لتقلبات الأحوال الجوية التي سادت المنطقة الشرقية أمس الجمعة.

كما أكد "الجبير" على كافة هذه الإدارات والبلديات بجاهزية فرق الطوارئ وسرعة الاستجابة والتفاعل السريع والفوري مع كافة البلاغات على مدار الساعة والتعامل معها، وبناءً على ما خلفته الحالة الجوية من أتربة وغبار ورياح.

وبدأت أمانة المنطقة الشرقية بتفعيل خطة الطوارئ في أعمال النظافة للتعامل مع الحالة الجوية في سبيل المحافظة على السلامة المهنية للعمالة، جراء هذه الظروف، مع الالتزام بمهامها في الحفاظ على النظافة العامة من خلال استخدام المعدات والاليات الخاصة بأعمال النظافة، ورفع الأتربة المتراكمة في الطرق والساحات العامة واستخدام المكانس الآلية في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء، مع إيجاد فرق طوارئ للرصد والمتابعة الميدانية لكافة هذه الأعمال، بالإضافة إلى فرق أعمال الالتقاط إذا تطلب الأمر.

ومع انحسار هذه الأحوال الجوية فعلت الأمانة خطة الطوارئ لتنفيذ هذه الأعمال مع دعم البلديات التي قد تحتاج الى دعم سواء بالمعدات أو الآليات أو العمالة، والتي تأثرت بهذه الرياح والأتربة.

وشارك أكثر من 3500 عامل نظافة و700 معدة وآلية تنوعت ما بين معدات ضواغط ومكانس آلية وعربات كبيرة، ومعدات شفط لنقل النفايات والأتربة وعربات شيول، حيث بدأت الأعمال بمعالجة ما خلفته الرياح من تساقط لبعض الأشجار وإزالة الأتربة عن الطرق وغسيل الأرصفة والحاويات وإزالة المتناثر فيها نتيجة تساقطها وتلفها، وغيرها من اعمال نظافة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,009
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,184
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,947
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,340

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة