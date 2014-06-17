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اشترى "فيلا العمر" بثمن رائع .. ثم اكتشف المفاجأة الصاعقة

قرأ رجل أميركي إعلاناً لبيع فيلا في مزاد إلكتروني، وشاهد الصور المرفقة، فتقدّم فوراً للشراء معتقداً أنها فرصة عمره لشراء عقار يحلم به، وبثمن رائع بعد عرضه للبيع إثر التخلف عن دفع الضرائب.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن كيرفيل هولنس؛ نجح في تحقيق حلمه ودفع مبلغ 9100 دولار في مزاد إلكتروني لشراء ما أعتقد أنها فيلا في مقاطعة بروارد جنوبي ولاية فلوريدا.

لكن تبين أن الأمر يقتصر على شريط عشبي ضيق طوله 30 متراً، يفصل بين منزلين متلاصقين، ويمتد من صندوق البريد إلى فناء المنزلين، لا يتجاوز ثمنه 50 دولاراً.

وطالب هولنس؛ المقاطعة بإلغاء الصفقة وإعادة الأموال له، غير أن المسؤولين عن عملية البيع قالوا إن القانون في الولاية لا يلزمهم بإعادة الأموال إلى المشتري، حسب "سكاي نيوز".

وكان هولنس؛ يعتقد أنه اصطاد عقاراً ثميناً، إذ إن ثمنه الحقيقي يصل إلى 177 ألف دولار، لكن الشركة المالكة تخلفت عن سداد الضرائب، فعرض المنزل للمزاد العلني مما دفعه إلى التقدم من أجل شرائه.

وأضاف "الضحية" في حديث لصحيفة محلية "إنه خداع"، مشيراً إلى أنهم (أصحاب المزاد) لم يوضحوا في الإعلان المنشور عبر الإنترنت أن العقار مجرد خط، رغم امتلاك أدوات تساعدهم على ذلك.

وأشار إلى أن الصورة المرفقة بالمزاد كانت تظهر الفيلا وكأنها العقار المطلوب بيعه.

والمؤكد أن المشتري لم يتنبه إلى أن صفحة المثمّن العقاري في موقع الضريبة بالمقاطعة عرضت فقط العقار الممثل في شريط الأعشاب.

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اشترى "فيلا العمر" بثمن رائع .. ثم اكتشف المفاجأة الصاعقة
سبق

قرأ رجل أميركي إعلاناً لبيع فيلا في مزاد إلكتروني، وشاهد الصور المرفقة، فتقدّم فوراً للشراء معتقداً أنها فرصة عمره لشراء عقار يحلم به، وبثمن رائع بعد عرضه للبيع إثر التخلف عن دفع الضرائب.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن كيرفيل هولنس؛ نجح في تحقيق حلمه ودفع مبلغ 9100 دولار في مزاد إلكتروني لشراء ما أعتقد أنها فيلا في مقاطعة بروارد جنوبي ولاية فلوريدا.

لكن تبين أن الأمر يقتصر على شريط عشبي ضيق طوله 30 متراً، يفصل بين منزلين متلاصقين، ويمتد من صندوق البريد إلى فناء المنزلين، لا يتجاوز ثمنه 50 دولاراً.

وطالب هولنس؛ المقاطعة بإلغاء الصفقة وإعادة الأموال له، غير أن المسؤولين عن عملية البيع قالوا إن القانون في الولاية لا يلزمهم بإعادة الأموال إلى المشتري، حسب "سكاي نيوز".

وكان هولنس؛ يعتقد أنه اصطاد عقاراً ثميناً، إذ إن ثمنه الحقيقي يصل إلى 177 ألف دولار، لكن الشركة المالكة تخلفت عن سداد الضرائب، فعرض المنزل للمزاد العلني مما دفعه إلى التقدم من أجل شرائه.

وأضاف "الضحية" في حديث لصحيفة محلية "إنه خداع"، مشيراً إلى أنهم (أصحاب المزاد) لم يوضحوا في الإعلان المنشور عبر الإنترنت أن العقار مجرد خط، رغم امتلاك أدوات تساعدهم على ذلك.

وأشار إلى أن الصورة المرفقة بالمزاد كانت تظهر الفيلا وكأنها العقار المطلوب بيعه.

والمؤكد أن المشتري لم يتنبه إلى أن صفحة المثمّن العقاري في موقع الضريبة بالمقاطعة عرضت فقط العقار الممثل في شريط الأعشاب.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
12:44 PM

اشترى "فيلا العمر" بثمن رائع .. ثم اكتشف المفاجأة الصاعقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,163

قرأ رجل أميركي إعلاناً لبيع فيلا في مزاد إلكتروني، وشاهد الصور المرفقة، فتقدّم فوراً للشراء معتقداً أنها فرصة عمره لشراء عقار يحلم به، وبثمن رائع بعد عرضه للبيع إثر التخلف عن دفع الضرائب.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن كيرفيل هولنس؛ نجح في تحقيق حلمه ودفع مبلغ 9100 دولار في مزاد إلكتروني لشراء ما أعتقد أنها فيلا في مقاطعة بروارد جنوبي ولاية فلوريدا.

لكن تبين أن الأمر يقتصر على شريط عشبي ضيق طوله 30 متراً، يفصل بين منزلين متلاصقين، ويمتد من صندوق البريد إلى فناء المنزلين، لا يتجاوز ثمنه 50 دولاراً.

وطالب هولنس؛ المقاطعة بإلغاء الصفقة وإعادة الأموال له، غير أن المسؤولين عن عملية البيع قالوا إن القانون في الولاية لا يلزمهم بإعادة الأموال إلى المشتري، حسب "سكاي نيوز".

وكان هولنس؛ يعتقد أنه اصطاد عقاراً ثميناً، إذ إن ثمنه الحقيقي يصل إلى 177 ألف دولار، لكن الشركة المالكة تخلفت عن سداد الضرائب، فعرض المنزل للمزاد العلني مما دفعه إلى التقدم من أجل شرائه.

وأضاف "الضحية" في حديث لصحيفة محلية "إنه خداع"، مشيراً إلى أنهم (أصحاب المزاد) لم يوضحوا في الإعلان المنشور عبر الإنترنت أن العقار مجرد خط، رغم امتلاك أدوات تساعدهم على ذلك.

وأشار إلى أن الصورة المرفقة بالمزاد كانت تظهر الفيلا وكأنها العقار المطلوب بيعه.

والمؤكد أن المشتري لم يتنبه إلى أن صفحة المثمّن العقاري في موقع الضريبة بالمقاطعة عرضت فقط العقار الممثل في شريط الأعشاب.

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