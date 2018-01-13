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"السياحة": أنشطة جديدة لمنظمي الرحلات وشركات السفر بثلاثة شروط

لتتلاءم مع رؤية المملكة 2030

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة رئيس الهيئة أحمد الخطيب، على إتاحة خدمة إدارة الوجهات السياحية لمنظمي الرحلات ووكالات السفر، مع السماح بأعمال الوساطة لدى شركات التأمين، بالإضافة إلى إتاحة خدمات زيارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

وتضمّنت شروط تنفيذ التعديلات الجديدة على اللائحة، أن يتم تقديم دراسة الجدوى لممارسة نشاط الرحلات السياحية، وتقديم ما يثبت الربط المباشر مع المنصة الوطنية للرصد السياحي، والتعهد بتنفيذ الحد الأدنى من البرامج السياحية.

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب إدارة الوجهات السياحية شركات التأمين زيارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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"السياحة": أنشطة جديدة لمنظمي الرحلات وشركات السفر بثلاثة شروط
سبق

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة رئيس الهيئة أحمد الخطيب، على إتاحة خدمة إدارة الوجهات السياحية لمنظمي الرحلات ووكالات السفر، مع السماح بأعمال الوساطة لدى شركات التأمين، بالإضافة إلى إتاحة خدمات زيارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

وتضمّنت شروط تنفيذ التعديلات الجديدة على اللائحة، أن يتم تقديم دراسة الجدوى لممارسة نشاط الرحلات السياحية، وتقديم ما يثبت الربط المباشر مع المنصة الوطنية للرصد السياحي، والتعهد بتنفيذ الحد الأدنى من البرامج السياحية.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
06:55 PM
اخر تعديل
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:14 AM

"السياحة": أنشطة جديدة لمنظمي الرحلات وشركات السفر بثلاثة شروط

لتتلاءم مع رؤية المملكة 2030

A A A
خالد خليل - الرياض
5
5,292

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة رئيس الهيئة أحمد الخطيب، على إتاحة خدمة إدارة الوجهات السياحية لمنظمي الرحلات ووكالات السفر، مع السماح بأعمال الوساطة لدى شركات التأمين، بالإضافة إلى إتاحة خدمات زيارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

وتضمّنت شروط تنفيذ التعديلات الجديدة على اللائحة، أن يتم تقديم دراسة الجدوى لممارسة نشاط الرحلات السياحية، وتقديم ما يثبت الربط المباشر مع المنصة الوطنية للرصد السياحي، والتعهد بتنفيذ الحد الأدنى من البرامج السياحية.

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