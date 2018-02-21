التحالف والجيش الوطني يحبطان تهريب شحنة مواد متفجرة جهزتها إيران للمليشيات الحوثية

4 ناقلات بضائع تحمل 100 كيس بودرة ومواد خام كانت داخل كراتين سجائر

قالت مصادر إن قوات الجيش الوطني في محافظة تعز- وبدعم من قوات التحالف العربي- أحبطت محاولة تهريب مواد خام تستخدم في صناعة المتفجرات، كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الإيرانية بمناطق شمال شرق تعز، التي ترتبط بمحافظة إب ومنها إلى ذمار وصنعاء.

وأضافت المصادر أن أربع ناقلات بضائع على متنها 100 كيس من البودرة والمواد الخام ومواد سائلة، كانت داخل كراتين خاصة بالسجائر؛ للتمويه على الشحنات المهربة.

وقالت المصادر إن المواد المضبوطة هي ضمن شحنة مواد خاصة بصناعة المتفجرات تم تهريبها عبر المخابرات الإيرانية إلى السواحل الغربية لليمن في منطقة بين المخا وذوباب، وحاولت المليشيات إدخالها عبر مناطق الشرعية، بعد إغلاق الخط الساحلي الرابط بين المخا الحديدة، من قبل قوات التحالف العربي على أثر السيطرة على الخوخه وحيس.

وأكدت المصادر أن الشحنة المضبوطة كانت في طريقها إلى صنعاء بعد استحالة تمريرها باتجاه الحديدة، وتوقعت المصادر أن تكون الشحنة موجودة في مناطق الساحل من فترات سابقة، وحالياً تم تحريكها عبر مناطق الشرعية، كما يتم نقل الشحنات التجارية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات التحالف العربي ضيقت الخناق على خطوط تهريب المليشيات الواقعة بين المخا تعز ولحج، وهو ما دفع المليشيات إلى المغامرة عبر محاولة التهريب عبر مناطق سيطرة الشرعية في تعز.

وكان اللواء 35 مدرع قد أوقف الشهر الجاري سيارة شحن كبيرة بداخلها كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات، حاولت المليشيات تهريبها عبر منطقة التربة على الطريق الرابط بين عدن وتعز.