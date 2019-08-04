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شاهد.. وزير الداخلية يستعرض قوات وآليات أمن الحج.. قدرة وجاهزية

"الحربي" أكد كفاءة قوات الأمن في المحافظة على أمن وسلامة الحجاج

تصوير ماجد البقمي : رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حفل استعراض القوات المشاركة في أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام 1440هـ، وذلك في معسكر قوات الطوارئ الخاصة في مكة المكرمة.

وبعد أن أخذ راعي الحفل مكانه في المنصة الرئيسة، عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

تلا ذلك كلمة لمدير مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أكد خلالها جاهزية قوات الأمن لأداء مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وتم خلال الحفل، عرض للقوات المشاركة وشرح مهام كل قطاع في خدمة ضيوف الرحمن ثم استعرضت أمام راعي الحفل العربات وآليات القوات المشاركة والمجهزة بأحدث التقنيات.

كما تضمنت فقرات الحفل فرضية للتعامل مع كل التجاوزات والعمليات الإرهابية والحالات الطارئة أظهرت القوة الكبيرة والقدرة العالية التي يمتلكها الأمن من كوادر بشرية مؤهلة ومدربة تتعامل باحترافية لكبح الأعمال التخريبية.

شهد الحفل حضور نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان، ووزير الحج ورئيس أمن الدولة ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات والوزراء أعضاء لجنة الحج العليا، وأعضاء لجنة الحج المركزية، وقادة القطاعات الأمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وزير الداخلية يستعرض قوات وآليات أمن الحج.. قدرة وجاهزية
سبق

تصوير ماجد البقمي : رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حفل استعراض القوات المشاركة في أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام 1440هـ، وذلك في معسكر قوات الطوارئ الخاصة في مكة المكرمة.

وبعد أن أخذ راعي الحفل مكانه في المنصة الرئيسة، عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

تلا ذلك كلمة لمدير مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أكد خلالها جاهزية قوات الأمن لأداء مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وتم خلال الحفل، عرض للقوات المشاركة وشرح مهام كل قطاع في خدمة ضيوف الرحمن ثم استعرضت أمام راعي الحفل العربات وآليات القوات المشاركة والمجهزة بأحدث التقنيات.

كما تضمنت فقرات الحفل فرضية للتعامل مع كل التجاوزات والعمليات الإرهابية والحالات الطارئة أظهرت القوة الكبيرة والقدرة العالية التي يمتلكها الأمن من كوادر بشرية مؤهلة ومدربة تتعامل باحترافية لكبح الأعمال التخريبية.

شهد الحفل حضور نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان، ووزير الحج ورئيس أمن الدولة ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات والوزراء أعضاء لجنة الحج العليا، وأعضاء لجنة الحج المركزية، وقادة القطاعات الأمنية.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
11:17 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
12:27 AM

شاهد.. وزير الداخلية يستعرض قوات وآليات أمن الحج.. قدرة وجاهزية

"الحربي" أكد كفاءة قوات الأمن في المحافظة على أمن وسلامة الحجاج

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مسلّم الهواملة - بعثة المشاعر المقدّسة
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تصوير ماجد البقمي : رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حفل استعراض القوات المشاركة في أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام 1440هـ، وذلك في معسكر قوات الطوارئ الخاصة في مكة المكرمة.

وبعد أن أخذ راعي الحفل مكانه في المنصة الرئيسة، عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

تلا ذلك كلمة لمدير مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أكد خلالها جاهزية قوات الأمن لأداء مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وتم خلال الحفل، عرض للقوات المشاركة وشرح مهام كل قطاع في خدمة ضيوف الرحمن ثم استعرضت أمام راعي الحفل العربات وآليات القوات المشاركة والمجهزة بأحدث التقنيات.

كما تضمنت فقرات الحفل فرضية للتعامل مع كل التجاوزات والعمليات الإرهابية والحالات الطارئة أظهرت القوة الكبيرة والقدرة العالية التي يمتلكها الأمن من كوادر بشرية مؤهلة ومدربة تتعامل باحترافية لكبح الأعمال التخريبية.

شهد الحفل حضور نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان، ووزير الحج ورئيس أمن الدولة ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات والوزراء أعضاء لجنة الحج العليا، وأعضاء لجنة الحج المركزية، وقادة القطاعات الأمنية.

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