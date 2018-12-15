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دورة تدريبية في نظام الإجراءات الجزائية لمنسوبي إمارة الشرقية

نظمت الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالمنطقة الشرقية مؤخراً دورةً تدريبية في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن خطط الإدارة في تطوير قدرات ومهارات منسوبي الإمارة.

جاءت الدورة بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية في إمارة المنطقة الشرقية، الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي.

وتناولت الدورة جوانب تطبيق نظام الإجراءات الجزائية، وإجراءات الضبط الجنائي، والتحقيق، وتنفيذ العقوبات، وصولاً إلى تحقيق العدالة، كما تطرقت للتعديلات التي طرأت على النظام، واختصاصات أجهزة الدولة في تطبيق النظام.

حضر الدورة منسوبو الإدارات الحقوقية في الإمارة وعدد من منسوبي المحافظات.

من جانب آخر التقى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران، السيدة راتشنا كورهنن، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين.

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دورة تدريبية في نظام الإجراءات الجزائية لمنسوبي إمارة الشرقية
سبق

نظمت الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالمنطقة الشرقية مؤخراً دورةً تدريبية في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن خطط الإدارة في تطوير قدرات ومهارات منسوبي الإمارة.

جاءت الدورة بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية في إمارة المنطقة الشرقية، الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي.

وتناولت الدورة جوانب تطبيق نظام الإجراءات الجزائية، وإجراءات الضبط الجنائي، والتحقيق، وتنفيذ العقوبات، وصولاً إلى تحقيق العدالة، كما تطرقت للتعديلات التي طرأت على النظام، واختصاصات أجهزة الدولة في تطبيق النظام.

حضر الدورة منسوبو الإدارات الحقوقية في الإمارة وعدد من منسوبي المحافظات.

من جانب آخر التقى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران، السيدة راتشنا كورهنن، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
04:15 PM

دورة تدريبية في نظام الإجراءات الجزائية لمنسوبي إمارة الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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نظمت الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالمنطقة الشرقية مؤخراً دورةً تدريبية في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن خطط الإدارة في تطوير قدرات ومهارات منسوبي الإمارة.

جاءت الدورة بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية في إمارة المنطقة الشرقية، الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي.

وتناولت الدورة جوانب تطبيق نظام الإجراءات الجزائية، وإجراءات الضبط الجنائي، والتحقيق، وتنفيذ العقوبات، وصولاً إلى تحقيق العدالة، كما تطرقت للتعديلات التي طرأت على النظام، واختصاصات أجهزة الدولة في تطبيق النظام.

حضر الدورة منسوبو الإدارات الحقوقية في الإمارة وعدد من منسوبي المحافظات.

من جانب آخر التقى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران، السيدة راتشنا كورهنن، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين.

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