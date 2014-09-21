"السبر" يُرزق بـ"إبراهيم"

رُزق "محمد بن إبراهيم بن علي السبر"؛ بمولوده البكر "إبراهيم".
"سبق" تهنئ "السبر"، وتسأل الله أن يجعله من مواليد السعادة، ويُقِر به عيني والديه، ويرزقهما بره وصلاحه.
رُزق "محمد بن إبراهيم بن علي السبر"؛ بمولوده البكر "إبراهيم".
"سبق" تهنئ "السبر"، وتسأل الله أن يجعله من مواليد السعادة، ويُقِر به عيني والديه، ويرزقهما بره وصلاحه.
رُزق "محمد بن إبراهيم بن علي السبر"؛ بمولوده البكر "إبراهيم".
"سبق" تهنئ "السبر"، وتسأل الله أن يجعله من مواليد السعادة، ويُقِر به عيني والديه، ويرزقهما بره وصلاحه.
رُزق "محمد بن إبراهيم بن علي السبر"؛ بمولوده البكر "إبراهيم".
"سبق" تهنئ "السبر"، وتسأل الله أن يجعله من مواليد السعادة، ويُقِر به عيني والديه، ويرزقهما بره وصلاحه.