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هل يجوز التصدق والدعاء للمنتحر؟ هنا إجابة شافية لـ"الماجد"

قال: المنتحر عاصٍ وأتى كبيرة من كبائر الذنوب لكن هذا لا يمنع

أكد قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، سليمان بن عبدالله الماجد، جواز الدعاء والصدقة للمنتحر؛ مشيرًا إلى أنه أتى كبيرة من كبائر من الذنوب؛ ولكن لا تمنع أن يصلى عليه وأن يُدعى له.

جاء ذلك في برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة، عن حكم التصدق أو الدعوة للمنتحر؛ حيث قال الماجد: "المنتحر عاصٍ وأتى كبيرة من كبائر الذنوب؛ لكن هذا لا يمنع أن يصلى عليه وأن يُدعى له، مهما عَظُمت المعصية وكبر الذنب".

وأضاف: "هو يبقى ذنبًا، وإن شاء الله نرجو له المغفرة أو ينال من النار بقدر ما أصاب من هذه المعصية وتلك الكبيرة؛ ثم يخلص إلى الجنة إن شاء الله، وهذا في علم الله.. ولكن لو دعوا له وتصدقوا عنه؛ فهذا جائز؛ إنما هذا يُمنع عنه غير المسلم".

عضو مجلس الشورى السابق سليمان بن عبدالله الماجد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل يجوز التصدق والدعاء للمنتحر؟ هنا إجابة شافية لـ"الماجد"
سبق

أكد قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، سليمان بن عبدالله الماجد، جواز الدعاء والصدقة للمنتحر؛ مشيرًا إلى أنه أتى كبيرة من كبائر من الذنوب؛ ولكن لا تمنع أن يصلى عليه وأن يُدعى له.

جاء ذلك في برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة، عن حكم التصدق أو الدعوة للمنتحر؛ حيث قال الماجد: "المنتحر عاصٍ وأتى كبيرة من كبائر الذنوب؛ لكن هذا لا يمنع أن يصلى عليه وأن يُدعى له، مهما عَظُمت المعصية وكبر الذنب".

وأضاف: "هو يبقى ذنبًا، وإن شاء الله نرجو له المغفرة أو ينال من النار بقدر ما أصاب من هذه المعصية وتلك الكبيرة؛ ثم يخلص إلى الجنة إن شاء الله، وهذا في علم الله.. ولكن لو دعوا له وتصدقوا عنه؛ فهذا جائز؛ إنما هذا يُمنع عنه غير المسلم".

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
12:24 PM

هل يجوز التصدق والدعاء للمنتحر؟ هنا إجابة شافية لـ"الماجد"

قال: المنتحر عاصٍ وأتى كبيرة من كبائر الذنوب لكن هذا لا يمنع

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,150

أكد قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، سليمان بن عبدالله الماجد، جواز الدعاء والصدقة للمنتحر؛ مشيرًا إلى أنه أتى كبيرة من كبائر من الذنوب؛ ولكن لا تمنع أن يصلى عليه وأن يُدعى له.

جاء ذلك في برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة، عن حكم التصدق أو الدعوة للمنتحر؛ حيث قال الماجد: "المنتحر عاصٍ وأتى كبيرة من كبائر الذنوب؛ لكن هذا لا يمنع أن يصلى عليه وأن يُدعى له، مهما عَظُمت المعصية وكبر الذنب".

وأضاف: "هو يبقى ذنبًا، وإن شاء الله نرجو له المغفرة أو ينال من النار بقدر ما أصاب من هذه المعصية وتلك الكبيرة؛ ثم يخلص إلى الجنة إن شاء الله، وهذا في علم الله.. ولكن لو دعوا له وتصدقوا عنه؛ فهذا جائز؛ إنما هذا يُمنع عنه غير المسلم".

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