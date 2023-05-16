ماليزيا.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 6.872

أفادت السلطات الصحية في ماليزيا بتسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم (السبت)، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6872.
وأضافت: هناك حالة وفاة جديدة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 113، وفقاً لـ"رويترز".
أفادت السلطات الصحية في ماليزيا بتسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم (السبت)، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6872.
وأضافت: هناك حالة وفاة جديدة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 113، وفقاً لـ"رويترز".
فيروس كورونا الجديد
أفادت السلطات الصحية في ماليزيا بتسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم (السبت)، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6872.
وأضافت: هناك حالة وفاة جديدة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 113، وفقاً لـ"رويترز".
أفادت السلطات الصحية في ماليزيا بتسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم (السبت)، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6872.
وأضافت: هناك حالة وفاة جديدة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 113، وفقاً لـ"رويترز".