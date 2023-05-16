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"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

ماليزيا.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 6.872

تسجيل 17 حالة جديدة

أفادت السلطات الصحية في ماليزيا بتسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم (السبت)، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6872.

وأضافت: هناك حالة وفاة جديدة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 113، وفقاً لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 6.872
سبق

أفادت السلطات الصحية في ماليزيا بتسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم (السبت)، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6872.

وأضافت: هناك حالة وفاة جديدة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 113، وفقاً لـ"رويترز".

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
02:32 PM

ماليزيا.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 6.872

تسجيل 17 حالة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت السلطات الصحية في ماليزيا بتسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم (السبت)، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6872.

وأضافت: هناك حالة وفاة جديدة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 113، وفقاً لـ"رويترز".

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