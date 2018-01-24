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فتح باب القبول للدورات العسكرية بالأمن العام برتبة جندي

لحملة الشهادة الثانوية العامة.. والتقديم الأحد القادم ولمدة 5 أيام

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام برتبة "جندي" لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت "الإدارة" أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1440/5/21هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق /1440/5/25هـ الساعة العاشرة صباحاً.

واشترطت على المتقدمين أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة وأن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً عند تقديم الطلب وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللّياقة وكافة مراحل القبول.

واشترطت أيضًا أن لا يقل طوله عن (168 سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية لوزارة الداخلية، وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي, أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يكون قد سبق له التعيين على وظائف خاضعة لأنظمة الخدمة العسكرية، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليّات أو المعاهد العسكرية، وأن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قد وجه بإعادة دراسة شروط القبول والتسجيل بالدورة التدريبية بالأمن العام والمعلن عنها بتاريخ ١٤٤٠/٥/٨هـ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فتح باب القبول للدورات العسكرية بالأمن العام برتبة جندي
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام برتبة "جندي" لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت "الإدارة" أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1440/5/21هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق /1440/5/25هـ الساعة العاشرة صباحاً.

واشترطت على المتقدمين أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة وأن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً عند تقديم الطلب وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللّياقة وكافة مراحل القبول.

واشترطت أيضًا أن لا يقل طوله عن (168 سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية لوزارة الداخلية، وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي, أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يكون قد سبق له التعيين على وظائف خاضعة لأنظمة الخدمة العسكرية، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليّات أو المعاهد العسكرية، وأن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قد وجه بإعادة دراسة شروط القبول والتسجيل بالدورة التدريبية بالأمن العام والمعلن عنها بتاريخ ١٤٤٠/٥/٨هـ.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
06:51 PM

فتح باب القبول للدورات العسكرية بالأمن العام برتبة جندي

لحملة الشهادة الثانوية العامة.. والتقديم الأحد القادم ولمدة 5 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام برتبة "جندي" لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين عليها بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت "الإدارة" أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1440/5/21هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق /1440/5/25هـ الساعة العاشرة صباحاً.

واشترطت على المتقدمين أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة وأن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً عند تقديم الطلب وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللّياقة وكافة مراحل القبول.

واشترطت أيضًا أن لا يقل طوله عن (168 سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية لوزارة الداخلية، وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي, أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يكون قد سبق له التعيين على وظائف خاضعة لأنظمة الخدمة العسكرية، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليّات أو المعاهد العسكرية، وأن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قد وجه بإعادة دراسة شروط القبول والتسجيل بالدورة التدريبية بالأمن العام والمعلن عنها بتاريخ ١٤٤٠/٥/٨هـ.

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