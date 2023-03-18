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عزل وفحص وتعقب.."الصحة العالمية" تشدد على اتخاذ نهج شامل في مكافحة "كورونا"

تنظيم دراسة لتحليل ومقارنة بعض الأدوية لعلاج الفيروس

شددت منظمة الصحة العالمية اليوم (الأربعاء) على أنه يتعين على دول العالم اتخاذ نهج شامل لمكافحة فيروس كورونا المستجد والقيام بعمليات عزل وفحوص وتعقب لأكبر عدد ممكن من الحالات.

ولفت المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة لوسائل الإعلام إلى أن السيطرة على العدوى تحتاج إلى عمليات عزل وعلاج وتعقب للحالات، وفقًا لـ"كورونا".

وقال: "إذا لم تفعل الدول ذلك فإن سلاسل الانتقال يمكن أن تتواصل عند مستوى منخفض ومن ثم تعاود الظهور بمجرد رفع إجراءات التباعد الجسدي".

وبيّن أن إستراتيجية الفحص والتعقب يجب أن تكون الأساس لمواجهة الفيروس في كل دولة.

وأضاف أن المنظمة وشركاءها يعملون على تنظيم دراسة تشمل العديد من الدول لتحليل ومقارنة بعض الأدوية التي لم يتم اختبارها بعد وذلك في مسعى لتسريع عملية البحث عن علاجات وأدوية محتملة لعدوى كورونا المعروف باسم كوفيد-19.

فيروس كورونا الجديد

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عزل وفحص وتعقب.."الصحة العالمية" تشدد على اتخاذ نهج شامل في مكافحة "كورونا"
سبق

شددت منظمة الصحة العالمية اليوم (الأربعاء) على أنه يتعين على دول العالم اتخاذ نهج شامل لمكافحة فيروس كورونا المستجد والقيام بعمليات عزل وفحوص وتعقب لأكبر عدد ممكن من الحالات.

ولفت المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة لوسائل الإعلام إلى أن السيطرة على العدوى تحتاج إلى عمليات عزل وعلاج وتعقب للحالات، وفقًا لـ"كورونا".

وقال: "إذا لم تفعل الدول ذلك فإن سلاسل الانتقال يمكن أن تتواصل عند مستوى منخفض ومن ثم تعاود الظهور بمجرد رفع إجراءات التباعد الجسدي".

وبيّن أن إستراتيجية الفحص والتعقب يجب أن تكون الأساس لمواجهة الفيروس في كل دولة.

وأضاف أن المنظمة وشركاءها يعملون على تنظيم دراسة تشمل العديد من الدول لتحليل ومقارنة بعض الأدوية التي لم يتم اختبارها بعد وذلك في مسعى لتسريع عملية البحث عن علاجات وأدوية محتملة لعدوى كورونا المعروف باسم كوفيد-19.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
10:11 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
11:33 PM

عزل وفحص وتعقب.."الصحة العالمية" تشدد على اتخاذ نهج شامل في مكافحة "كورونا"

تنظيم دراسة لتحليل ومقارنة بعض الأدوية لعلاج الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شددت منظمة الصحة العالمية اليوم (الأربعاء) على أنه يتعين على دول العالم اتخاذ نهج شامل لمكافحة فيروس كورونا المستجد والقيام بعمليات عزل وفحوص وتعقب لأكبر عدد ممكن من الحالات.

ولفت المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة لوسائل الإعلام إلى أن السيطرة على العدوى تحتاج إلى عمليات عزل وعلاج وتعقب للحالات، وفقًا لـ"كورونا".

وقال: "إذا لم تفعل الدول ذلك فإن سلاسل الانتقال يمكن أن تتواصل عند مستوى منخفض ومن ثم تعاود الظهور بمجرد رفع إجراءات التباعد الجسدي".

وبيّن أن إستراتيجية الفحص والتعقب يجب أن تكون الأساس لمواجهة الفيروس في كل دولة.

وأضاف أن المنظمة وشركاءها يعملون على تنظيم دراسة تشمل العديد من الدول لتحليل ومقارنة بعض الأدوية التي لم يتم اختبارها بعد وذلك في مسعى لتسريع عملية البحث عن علاجات وأدوية محتملة لعدوى كورونا المعروف باسم كوفيد-19.

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