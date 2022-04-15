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لبنان يسجّل 17 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 658 حالة

"الصحة": لم نسجل أيّ حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 658 حالة.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة في رسم بياني، إن العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان منذ 21 فبراير الماضي، بلغ 658 إصابة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بين المقيمين خلال الـ 24 ساعة الماضية، و3 حالات جديدة بين الوافدين إلى لبنان.

ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، وبالتالي فإن عدد الوفيات يستقر عند 21 حالة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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لبنان يسجّل 17 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 658 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 658 حالة.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة في رسم بياني، إن العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان منذ 21 فبراير الماضي، بلغ 658 إصابة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بين المقيمين خلال الـ 24 ساعة الماضية، و3 حالات جديدة بين الوافدين إلى لبنان.

ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، وبالتالي فإن عدد الوفيات يستقر عند 21 حالة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
01:41 PM

لبنان يسجّل 17 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 658 حالة

"الصحة": لم نسجل أيّ حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 658 حالة.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة في رسم بياني، إن العدد التراكمي للحالات المثبتة في لبنان منذ 21 فبراير الماضي، بلغ 658 إصابة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بين المقيمين خلال الـ 24 ساعة الماضية، و3 حالات جديدة بين الوافدين إلى لبنان.

ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، وبالتالي فإن عدد الوفيات يستقر عند 21 حالة.

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