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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8589.75 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.9 مليار ريال لأكثر من 117 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 23.96 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 8589.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة، أكثرَ من 117 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها؛ فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: (طباعة وتغليف الحكير, أنابيب, الوطنية للتعليم, والسعودي الفرنسي) الأكثر ارتفاعًا؛ أما أسهم شركات: (زين السعودية, مجموعة فتيحي, الدوائية, سيسكو, والدريس)؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.09% و 8.63%.

وكانت أسهم شركات: (دار الأركان, زين السعودية، أميانتيت, الإنماء, وكيان السعودية) هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: (الراجحي, سابك, الإنماء, زين السعودية، ودار الأركان) هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 17.38 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 3876.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 38 ألف سهم تقاسمتها 149 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8589.75 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 23.96 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 8589.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة، أكثرَ من 117 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها؛ فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: (طباعة وتغليف الحكير, أنابيب, الوطنية للتعليم, والسعودي الفرنسي) الأكثر ارتفاعًا؛ أما أسهم شركات: (زين السعودية, مجموعة فتيحي, الدوائية, سيسكو, والدريس)؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.09% و 8.63%.

وكانت أسهم شركات: (دار الأركان, زين السعودية، أميانتيت, الإنماء, وكيان السعودية) هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: (الراجحي, سابك, الإنماء, زين السعودية، ودار الأركان) هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 17.38 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 3876.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 38 ألف سهم تقاسمتها 149 صفقة.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
04:02 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8589.75 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.9 مليار ريال لأكثر من 117 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 23.96 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 8589.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة، أكثرَ من 117 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها؛ فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: (طباعة وتغليف الحكير, أنابيب, الوطنية للتعليم, والسعودي الفرنسي) الأكثر ارتفاعًا؛ أما أسهم شركات: (زين السعودية, مجموعة فتيحي, الدوائية, سيسكو, والدريس)؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.09% و 8.63%.

وكانت أسهم شركات: (دار الأركان, زين السعودية، أميانتيت, الإنماء, وكيان السعودية) هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: (الراجحي, سابك, الإنماء, زين السعودية، ودار الأركان) هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 17.38 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 3876.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 38 ألف سهم تقاسمتها 149 صفقة.

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