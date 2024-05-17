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لعدم استغلال المستهلك.. "بلدية الليث" تحدد أسعار المسالخ والمطابخ الشعبية والمغاسل

بمناسبة الأعياد.. شددت على تفعيل كافة التدابير الاحترازية لمواجهة "كورونا"

قامت بلدية محافظة الليث بتحديد قائمة الأسعار المقررة على المسالخ والمطابخ الشعبية ومغاسل الملابس والسيارات لموسم عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤١هـ، وذلك ضمن نطاق اختصاصات البلدية في الإشراف والرقابة المباشرة على الأنشطة التجارية، والتي ينطوي تحتها مراقبة الأسعار للسلع غير المُنتجة،

ويأتي ذلك لضمان ثبات الأسعار طيلة فترات السنة، وعدم استغلال المستهلك في المواسم والأعياد. وأكدت البلدية على أهمية التقيد بتطبيق قرار حظر التجول الكامل في الفترة من تاريخ ٣٠ / ٠٩ / ١٤٤١هـ إلى تاريخ ٠٤ / ١٠ / ١٤٤١هـ، والصادر مؤخراً ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وشددت البلدية على ضرورة التزام أصحاب هذه الأنشطة ومرتاديها بتفعيل كافة التدابير الاحترازية المعتمدة لمنع تفشي فيروس كورونا.

بلدية الليث

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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لعدم استغلال المستهلك.. "بلدية الليث" تحدد أسعار المسالخ والمطابخ الشعبية والمغاسل
سبق

قامت بلدية محافظة الليث بتحديد قائمة الأسعار المقررة على المسالخ والمطابخ الشعبية ومغاسل الملابس والسيارات لموسم عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤١هـ، وذلك ضمن نطاق اختصاصات البلدية في الإشراف والرقابة المباشرة على الأنشطة التجارية، والتي ينطوي تحتها مراقبة الأسعار للسلع غير المُنتجة،

ويأتي ذلك لضمان ثبات الأسعار طيلة فترات السنة، وعدم استغلال المستهلك في المواسم والأعياد. وأكدت البلدية على أهمية التقيد بتطبيق قرار حظر التجول الكامل في الفترة من تاريخ ٣٠ / ٠٩ / ١٤٤١هـ إلى تاريخ ٠٤ / ١٠ / ١٤٤١هـ، والصادر مؤخراً ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وشددت البلدية على ضرورة التزام أصحاب هذه الأنشطة ومرتاديها بتفعيل كافة التدابير الاحترازية المعتمدة لمنع تفشي فيروس كورونا.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
07:19 PM

لعدم استغلال المستهلك.. "بلدية الليث" تحدد أسعار المسالخ والمطابخ الشعبية والمغاسل

بمناسبة الأعياد.. شددت على تفعيل كافة التدابير الاحترازية لمواجهة "كورونا"

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عوض الفهمي - الليث
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1,065

قامت بلدية محافظة الليث بتحديد قائمة الأسعار المقررة على المسالخ والمطابخ الشعبية ومغاسل الملابس والسيارات لموسم عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤١هـ، وذلك ضمن نطاق اختصاصات البلدية في الإشراف والرقابة المباشرة على الأنشطة التجارية، والتي ينطوي تحتها مراقبة الأسعار للسلع غير المُنتجة،

ويأتي ذلك لضمان ثبات الأسعار طيلة فترات السنة، وعدم استغلال المستهلك في المواسم والأعياد. وأكدت البلدية على أهمية التقيد بتطبيق قرار حظر التجول الكامل في الفترة من تاريخ ٣٠ / ٠٩ / ١٤٤١هـ إلى تاريخ ٠٤ / ١٠ / ١٤٤١هـ، والصادر مؤخراً ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وشددت البلدية على ضرورة التزام أصحاب هذه الأنشطة ومرتاديها بتفعيل كافة التدابير الاحترازية المعتمدة لمنع تفشي فيروس كورونا.

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