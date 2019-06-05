مثمّنة تضحيات حماة الوطن.. أسرة "السبر" تحتفل بعيد الفطر

رفعت التهنئة للقيادة وجددت البيعة والولاء والسمع والطاعة

احتفلت أسرة "السبر" بعيد الفطر المبارك ١٤٤٠هـ في إحدى القاعات بمدينة الرياض من خلال برنامج خطابي وترفيهي.

ورفعت أسرة "السبر" في الرياض والشرقية وحوطة بني تميم والمملكة كافة أسمى آيات التهاني والتبريكات بالعيد السعيد لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وللأسرة الحاكمة والشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية، كما جددت أسرة "السبر" لمقام خادم الحرمين وولي عهده الأمين البيعة والولاء والانتماء والسمع والطاعة.

جاء ذلك خلال كلمة الشيخ محمد بن إبراهيم السبر رئيس مجلس الأسرة التي ألقاها خلال الحفل الخطابي، حيث عبّر فيها عن مشاعر الفرح والاغتباط بهذا العيد السعيد واعتزاز الأسرة بهذا الوطن الغالي.

وقدم التهنئة للجنود البواسل في الحد الجنوبي ورجال الأمن كافة بعيد الفطر المبارك، داعياً الله أن ينصرهم ويثبهم في دفاعهم عن الدين والوطن، وأن يحفظ لهذا الوطن دينه وأمنه وقيادته الرشيدة.

وكانت مشاعر الحب والصلة والفرح بالعيد السعيد العامل للمشترك لأبناء وشباب الأسرة في شكر نعمة التوفيق للصيام والقيام والفرح بالعيد في ظل الأمن والأمان وانتصارات وبطولات جنودنا في حفظ الحدود وتوطيد الأمن.