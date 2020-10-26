النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية يناقش توحيد الجهود الدولية لمواجهة التغيُّر المناخي مع نظيره الباكستاني

تبادلا وجهات النظر حول موضوعات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

استقبل اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية .

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الموضوعات التي تناولتها قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وأهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة التغيُّر المناخي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يناقش توحيد الجهود الدولية لمواجهة التغيُّر المناخي مع نظيره الباكستاني
سبق

استقبل اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية .

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الموضوعات التي تناولتها قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وأهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة التغيُّر المناخي.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
11:57 PM

وزير الخارجية يناقش توحيد الجهود الدولية لمواجهة التغيُّر المناخي مع نظيره الباكستاني

تبادلا وجهات النظر حول موضوعات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
570

استقبل اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية .

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الموضوعات التي تناولتها قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وأهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة التغيُّر المناخي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,600
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,752
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,006
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,101

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة