وزير الخارجية يناقش توحيد الجهود الدولية لمواجهة التغيُّر المناخي مع نظيره الباكستاني

تبادلا وجهات النظر حول موضوعات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

استقبل اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية .

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الموضوعات التي تناولتها قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وأهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة التغيُّر المناخي.