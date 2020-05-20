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رئة المدينة تتعافى.. 5678 حالة تغادر المحاجر الصحية بنسبة 77 %

في المركز الرابع بين مدن المملكة في عدد حالات الإصابة والحالات النشطة

غادرت 5678 حالة المحاجر الصحية في المدينة المنورة بعدما تماثلت للشفاء ولله الحمد، وذلك بنسبة بلغت 77% تقريباً من مصابي الفيروس منذ تسجيل أول حالة إصابة بالمدينة المنورة، فيما بلغت الحالات النشطة 2659 حالة، كما سجلت المدينة المنورة 41 حالة وفاة بنسبة أقل من 0,05 من إجمالي الحالات التي بلغت 8379 حالة.

وتعتبر المدينة المنورة في المركز الرابع بين مدن المملكة في عدد حالات الإصابة والحالات النشطة، اما في حالات الشفاء فقد حققت المركز الثالث على مستوى المدن، وسط جهود كبيرة ومميزة يقوم بها أبطال الصحة في مواجهة فيروس كورونا.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت ‏هذا اليوم عن تسجيل (2691) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1844) حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (33,478) حالة ولله الحمد.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئة المدينة تتعافى.. 5678 حالة تغادر المحاجر الصحية بنسبة 77 %
سبق

غادرت 5678 حالة المحاجر الصحية في المدينة المنورة بعدما تماثلت للشفاء ولله الحمد، وذلك بنسبة بلغت 77% تقريباً من مصابي الفيروس منذ تسجيل أول حالة إصابة بالمدينة المنورة، فيما بلغت الحالات النشطة 2659 حالة، كما سجلت المدينة المنورة 41 حالة وفاة بنسبة أقل من 0,05 من إجمالي الحالات التي بلغت 8379 حالة.

وتعتبر المدينة المنورة في المركز الرابع بين مدن المملكة في عدد حالات الإصابة والحالات النشطة، اما في حالات الشفاء فقد حققت المركز الثالث على مستوى المدن، وسط جهود كبيرة ومميزة يقوم بها أبطال الصحة في مواجهة فيروس كورونا.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت ‏هذا اليوم عن تسجيل (2691) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1844) حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (33,478) حالة ولله الحمد.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
09:34 PM

رئة المدينة تتعافى.. 5678 حالة تغادر المحاجر الصحية بنسبة 77 %

في المركز الرابع بين مدن المملكة في عدد حالات الإصابة والحالات النشطة

A A A
خالد الشاماني - الرياض
6
33,460

غادرت 5678 حالة المحاجر الصحية في المدينة المنورة بعدما تماثلت للشفاء ولله الحمد، وذلك بنسبة بلغت 77% تقريباً من مصابي الفيروس منذ تسجيل أول حالة إصابة بالمدينة المنورة، فيما بلغت الحالات النشطة 2659 حالة، كما سجلت المدينة المنورة 41 حالة وفاة بنسبة أقل من 0,05 من إجمالي الحالات التي بلغت 8379 حالة.

وتعتبر المدينة المنورة في المركز الرابع بين مدن المملكة في عدد حالات الإصابة والحالات النشطة، اما في حالات الشفاء فقد حققت المركز الثالث على مستوى المدن، وسط جهود كبيرة ومميزة يقوم بها أبطال الصحة في مواجهة فيروس كورونا.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت ‏هذا اليوم عن تسجيل (2691) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1844) حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (33,478) حالة ولله الحمد.

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