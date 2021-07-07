الولايات المتحدة.. 3,575 إصابة جديدة بـ"كورونا" و37 وفاة
إجمالي الإصابات 33,545,316 والوفيات 603,181
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 3,575 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و37 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,545,316 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 603,181 وفاة.
أمريكا
فيروس كورونا الجديد
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة.. 3,575 إصابة جديدة بـ"كورونا" و37 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-07
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 3,575 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و37 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,545,316 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 603,181 وفاة.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
12:10 AM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:09 PM
الولايات المتحدة.. 3,575 إصابة جديدة بـ"كورونا" و37 وفاة
إجمالي الإصابات 33,545,316 والوفيات 603,181
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 3,575 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و37 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,545,316 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 603,181 وفاة.