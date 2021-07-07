النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة.. 3,575 إصابة جديدة بـ"كورونا" و37 وفاة

إجمالي الإصابات 33,545,316 و‏الوفيات 603,181 ‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 3,575 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و37 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,545,316 ، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات 603,181 وفاة‏.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ محطات

اعلان
الولايات المتحدة.. 3,575 إصابة جديدة بـ"كورونا" و37 وفاة
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 3,575 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و37 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,545,316 ، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات 603,181 وفاة‏.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
12:10 AM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:09 PM

الولايات المتحدة.. 3,575 إصابة جديدة بـ"كورونا" و37 وفاة

إجمالي الإصابات 33,545,316 و‏الوفيات 603,181 ‏

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
5
532

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 3,575 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و37 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,545,316 ، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات 603,181 وفاة‏.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,572
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,979
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة