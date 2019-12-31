الرقابة النسائية بـ"بلدية القنفذة" تضبط موادّ تجميل منتهية الصلاحية

تمت مصادرتها واتخاذ اللازم بحق المخالفين

ضبطت الرقابة النسائية ببلدية محافظة القنفذة، عددًا من مواد التجميل منتهية الصلاحية في عدد من المحلات التجارية خلال حملة الرقابة الميدانية، وتمت المصادرة واتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين.



من جانبه أكد رئيس بلدية محافظة القنفذة المهندس سعيد بن عطية الغامدي، أن فرق الرقابة مستمرة في ضبط جميع المخالفين وتطبيق النظام بحق كل مخالف، مشيرًا إلى أنه بإمكان الجميع عند مشاهدة أي ملاحظة الاتصال على ٩٤٠.