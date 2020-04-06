من فلسطين وباكستان وإسرائيل.. أرقام جديدة لـ"كورونا"

إضافة إلى بلجيكا ووسط جهد عالمي متواصل لاحتواء الفيروس

تُواصل أرقام كورونا تحديثاتها؛ معلنة ارتفاع أعداد المصابين والمتعافين أيضًا، إضافة إلى الوفيات؛ في ظل جهد عالمي متواصل لاحتواء الفيروس.

ففي فلسطين، أعلن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ مما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 246.

وأوضح الشخرة في الإيجاز الصحفي الصباحي اليوم الاثنين، أن الإصابات سُجلت لعائلتين في قريتي بدو وقطنة.

وفي باكستان، ارتفعت حصيلة الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية لتصل إلى 3278 إصابة.

ووفق ما ذكره موقع "جيو نيوز"الإخباري، الاثنين، تَصدّر إقليم البنجاب قائمة المناطق المصابة بالفيروس، بعدد إصابات بلغت 1493 حالة، يليه إقليم السند 881 حالة، وبلغ عدد الوفيات بكورونا 50 حالة، وتصدّر إقليم خيبر باختونخوا القائمة بواقع 16 وفاة يليه إقليم السند (15 وفاة).

وفي بلجيكا دعت رئيسة الحكومة البلجيكية صوفي ويلميس مواطنيها إلى المثابرة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واستعرضت في رسالة عبر الفيديو، الوضعَ الذي تَسبب فيه الفيروس في بلادها؛ معربةً عن أملها في أن تتخطى هذه الأزمة.

وأوضحت أن الآثار التي سيُحدثها وباء كورونا على الاقتصاد والحياة الاجتماعية لن تكون محدودة؛ وإنما ستأخذ أمدًا طويلًا للعودة إلى الحياة الطبيعية وستكون تدريجية.

وفي إسرائيل أعلنت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات وصل إلى 8611 والوفيات إلى 51؛ وذلك بزيادة 231 إصابة ووفاتين عن اليوم السابق.

وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلية إنها تدرس فرض إغلاق شامل في جميع أنحاء البلاد عشية ما يُسمى عيد الفصح اليهودي الذي يصادف الثامن من أبريل.