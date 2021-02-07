تعرّف على المحور التنظيمي للأمن والمرور في ندوة جهود المعتمرين والزائرين

إعادة 2345 مركبة و689 شخصاً مخالفين

‬قامت الأجهزة المعنية بانتشار أمني على الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة من خلال نقاط التهدئة ونقاط الضبط الأمني والتأكد من صلاحية تصاريح العمرة.

جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة الحج من خلال تطبيق "اعتمرنا" حيث أعادت 2345 مركبة و689 شخصاً مخالفاً من نقاط الضبط؛ لعدم حصولهم على تصاريح نظامية للعمرة، وتم ضبط 1453 معتمراً مخالفاً داخل حدود العاصمة المقدسة من قبل النقاط الأمنية المرورية على الطرق المؤدية للحرم المكي الشريف.

كما تم تحديد نقاط تجمع الحافلات محطة كدي والجمرات، وأما المركبات الصغيرة في الشبيكة وجياد والغزة والقادمون للصلاة تم تحديد أربع نقاط للفرز والتحكم الشبيكة وجياد وباب علي وغزة.

وتتولى إدارة تنظيم الحشود البشرية متابعة إدارة الحشود والتأكد من تطبيق التفويج ومتابعة الدقة في المواعيد للوصول الدفعات القادمة للصلاة والعمرة، والتأكد من تطبيق الاحترازات والتباعد بالتنسيق من رئاسة الحرمين الشريفة والمسجد النبوي.