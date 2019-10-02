الراشد: 5 أسباب أجبرتنا على تأجيل مباراة النصر والفيصلي

برر أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، قرار لجنته تأجيل مباراة النصر والفيصلي المقررة في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار في توضيح عبر حسابه بتويتر: " البيان الذي صدر من اللجنة واضح ولكن لزيادة التأكيد في أننا نعمل لصالح جميع الأندية بشكل متساو، فحسب توجيه هيئة الرياضة وهي المسؤولة عن الملاعب فنجد التالي:

١- ملعب الأمير فيصل بن فهد غير جاهز لأعمال الصيانة.

٢- ملعب الملك فهد الدولي غير جاهز لانشغاله بفعاليات موسم الرياض والتي لم تكن معلنة قبل جدولة الدوري.

٣- عدم نقل الذهاب والإياب "عكس مكان المباراتين" فيها ضرر لمصلحة النصر المستضيف حيث سيلعب حينها أربع مواجهات خارج أرضه وهذا غير عادل لمصلحة المنافسة بالإضافة لوجود مباراة في ملعب المجمعة نفس اليوم.

٤- ملعب نادي النصر غير جاهز لإقامة مباريات الدوري.

٥- ملعب الجامعة خاص بالهلال وهو بعقد.

وأضاف الراشد: نحن من يقرر ونؤكد لا يوجد أي تدخلات في عملنا ولن نسمح بذلك مطلقاً ولن نؤجل إلا في الظروف القاهرة.