النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الراشد: 5 أسباب أجبرتنا على تأجيل مباراة النصر والفيصلي

برر أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، قرار لجنته تأجيل مباراة النصر والفيصلي المقررة في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار في توضيح عبر حسابه بتويتر: " البيان الذي صدر من اللجنة واضح ولكن لزيادة التأكيد في أننا نعمل لصالح جميع الأندية بشكل متساو، فحسب توجيه هيئة الرياضة وهي المسؤولة عن الملاعب فنجد التالي:

١- ملعب الأمير فيصل بن فهد غير جاهز لأعمال الصيانة.

٢- ملعب الملك فهد الدولي غير جاهز لانشغاله بفعاليات موسم الرياض والتي لم تكن معلنة قبل جدولة الدوري.

٣- عدم نقل الذهاب والإياب "عكس مكان المباراتين" فيها ضرر لمصلحة النصر المستضيف حيث سيلعب حينها أربع مواجهات خارج أرضه وهذا غير عادل لمصلحة المنافسة بالإضافة لوجود مباراة في ملعب المجمعة نفس اليوم.

٤- ملعب نادي النصر غير جاهز لإقامة مباريات الدوري.

٥- ملعب الجامعة خاص بالهلال وهو بعقد.

وأضاف الراشد: نحن من يقرر ونؤكد لا يوجد أي تدخلات في عملنا ولن نسمح بذلك مطلقاً ولن نؤجل إلا في الظروف القاهرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الراشد: 5 أسباب أجبرتنا على تأجيل مباراة النصر والفيصلي
سبق

برر أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، قرار لجنته تأجيل مباراة النصر والفيصلي المقررة في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار في توضيح عبر حسابه بتويتر: " البيان الذي صدر من اللجنة واضح ولكن لزيادة التأكيد في أننا نعمل لصالح جميع الأندية بشكل متساو، فحسب توجيه هيئة الرياضة وهي المسؤولة عن الملاعب فنجد التالي:

١- ملعب الأمير فيصل بن فهد غير جاهز لأعمال الصيانة.

٢- ملعب الملك فهد الدولي غير جاهز لانشغاله بفعاليات موسم الرياض والتي لم تكن معلنة قبل جدولة الدوري.

٣- عدم نقل الذهاب والإياب "عكس مكان المباراتين" فيها ضرر لمصلحة النصر المستضيف حيث سيلعب حينها أربع مواجهات خارج أرضه وهذا غير عادل لمصلحة المنافسة بالإضافة لوجود مباراة في ملعب المجمعة نفس اليوم.

٤- ملعب نادي النصر غير جاهز لإقامة مباريات الدوري.

٥- ملعب الجامعة خاص بالهلال وهو بعقد.

وأضاف الراشد: نحن من يقرر ونؤكد لا يوجد أي تدخلات في عملنا ولن نسمح بذلك مطلقاً ولن نؤجل إلا في الظروف القاهرة.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
08:12 PM

الراشد: 5 أسباب أجبرتنا على تأجيل مباراة النصر والفيصلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,278

برر أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، قرار لجنته تأجيل مباراة النصر والفيصلي المقررة في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار في توضيح عبر حسابه بتويتر: " البيان الذي صدر من اللجنة واضح ولكن لزيادة التأكيد في أننا نعمل لصالح جميع الأندية بشكل متساو، فحسب توجيه هيئة الرياضة وهي المسؤولة عن الملاعب فنجد التالي:

١- ملعب الأمير فيصل بن فهد غير جاهز لأعمال الصيانة.

٢- ملعب الملك فهد الدولي غير جاهز لانشغاله بفعاليات موسم الرياض والتي لم تكن معلنة قبل جدولة الدوري.

٣- عدم نقل الذهاب والإياب "عكس مكان المباراتين" فيها ضرر لمصلحة النصر المستضيف حيث سيلعب حينها أربع مواجهات خارج أرضه وهذا غير عادل لمصلحة المنافسة بالإضافة لوجود مباراة في ملعب المجمعة نفس اليوم.

٤- ملعب نادي النصر غير جاهز لإقامة مباريات الدوري.

٥- ملعب الجامعة خاص بالهلال وهو بعقد.

وأضاف الراشد: نحن من يقرر ونؤكد لا يوجد أي تدخلات في عملنا ولن نسمح بذلك مطلقاً ولن نؤجل إلا في الظروف القاهرة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,469
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,407
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,440
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,069

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة