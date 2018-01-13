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بطلة أولمبياد إيران تنشق عن النظام وتفضحه: أخذوني أينما أرادوا

بسبب الاضطهاد الذي تتعرض له كامرأة رياضية في بلادها

أعلنت البطلة الأولمبية الإيرانية كيميا علي زاده، انشقاقها عن بلدها؛ بسبب الاضطهاد الذي تتعرض له كامرأة رياضية في بلادها.

وكتبت "كيميا" في منشور على حسابها بموقع "إنستجرام": "اسمحوا لي أن أبدأ بالترحيب أو الوداع أو تقديم التعازي. أنا واحدة من ملايين النساء المضطهدات في إيران اللائي يمارسن الرياضة لسنوات".

وتعتبر "علي زاده" المرأة الوحيدة التي حققت ميدالية أولمبية لإيران، وذلك بعد تتويجها بالبرونزية في مسابقة التايكوندو في فئة 57 كيلوجراماً، خلال أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

وأعلنت الشابة البالغة من العمر 21 عاماً أنها غادرت بلادها بشكل دائم إلى أوروبا، وفقاً لموقع "سي إن إن".

ووجّهت البطلة الأولمبية انتقادات لاذعة للنظام الإيراني: "أخذوني أينما أرادوا، وجعلوني أرتدي ما أرادوه. رددتُ كل جملة أمروني بقولها. لقد استغلُّوني كلما سنحت الفرصة لهم".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" اتهمت "علي زاده" النظام الإيراني بالنفاق، قائلةً إنه "هاجمها لممارستها الرياضة، لكنه احتفل بالميدالية التي حققتها".

وانتشرت تقارير عن انشقاق بطلة التايكوندو لأول مرة، الخميس، حيث أشار بعض الإيرانيين إلى أنها غادرت إلى هولندا.

وأكدت "علي زاده" الشائعات، السبت، عندما قالت إنها "لا تريد أن تجلس على طاولة النفاق والكذب والظلم"، و"لا تريد أن تتواطأ مع فساد النظام وأكاذيبه".

يأتي انشقاق الشابة الإيرانية وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن في أنحاء إيران يوم السبت، والضغوط الدولية على طهران بعد أن اعترفت بأنها أسقطت بطريق الخطأ طائرة أوكرانية، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176.

البطلة الأولمبية الإيرانية كيميا علي زاده انشقاقها عن بلدها

الرئيسية/ أخبار العالم

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بطلة أولمبياد إيران تنشق عن النظام وتفضحه: أخذوني أينما أرادوا
سبق

أعلنت البطلة الأولمبية الإيرانية كيميا علي زاده، انشقاقها عن بلدها؛ بسبب الاضطهاد الذي تتعرض له كامرأة رياضية في بلادها.

وكتبت "كيميا" في منشور على حسابها بموقع "إنستجرام": "اسمحوا لي أن أبدأ بالترحيب أو الوداع أو تقديم التعازي. أنا واحدة من ملايين النساء المضطهدات في إيران اللائي يمارسن الرياضة لسنوات".

وتعتبر "علي زاده" المرأة الوحيدة التي حققت ميدالية أولمبية لإيران، وذلك بعد تتويجها بالبرونزية في مسابقة التايكوندو في فئة 57 كيلوجراماً، خلال أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

وأعلنت الشابة البالغة من العمر 21 عاماً أنها غادرت بلادها بشكل دائم إلى أوروبا، وفقاً لموقع "سي إن إن".

ووجّهت البطلة الأولمبية انتقادات لاذعة للنظام الإيراني: "أخذوني أينما أرادوا، وجعلوني أرتدي ما أرادوه. رددتُ كل جملة أمروني بقولها. لقد استغلُّوني كلما سنحت الفرصة لهم".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" اتهمت "علي زاده" النظام الإيراني بالنفاق، قائلةً إنه "هاجمها لممارستها الرياضة، لكنه احتفل بالميدالية التي حققتها".

وانتشرت تقارير عن انشقاق بطلة التايكوندو لأول مرة، الخميس، حيث أشار بعض الإيرانيين إلى أنها غادرت إلى هولندا.

وأكدت "علي زاده" الشائعات، السبت، عندما قالت إنها "لا تريد أن تجلس على طاولة النفاق والكذب والظلم"، و"لا تريد أن تتواطأ مع فساد النظام وأكاذيبه".

يأتي انشقاق الشابة الإيرانية وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن في أنحاء إيران يوم السبت، والضغوط الدولية على طهران بعد أن اعترفت بأنها أسقطت بطريق الخطأ طائرة أوكرانية، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
03:20 PM

بطلة أولمبياد إيران تنشق عن النظام وتفضحه: أخذوني أينما أرادوا

بسبب الاضطهاد الذي تتعرض له كامرأة رياضية في بلادها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت البطلة الأولمبية الإيرانية كيميا علي زاده، انشقاقها عن بلدها؛ بسبب الاضطهاد الذي تتعرض له كامرأة رياضية في بلادها.

وكتبت "كيميا" في منشور على حسابها بموقع "إنستجرام": "اسمحوا لي أن أبدأ بالترحيب أو الوداع أو تقديم التعازي. أنا واحدة من ملايين النساء المضطهدات في إيران اللائي يمارسن الرياضة لسنوات".

وتعتبر "علي زاده" المرأة الوحيدة التي حققت ميدالية أولمبية لإيران، وذلك بعد تتويجها بالبرونزية في مسابقة التايكوندو في فئة 57 كيلوجراماً، خلال أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

وأعلنت الشابة البالغة من العمر 21 عاماً أنها غادرت بلادها بشكل دائم إلى أوروبا، وفقاً لموقع "سي إن إن".

ووجّهت البطلة الأولمبية انتقادات لاذعة للنظام الإيراني: "أخذوني أينما أرادوا، وجعلوني أرتدي ما أرادوه. رددتُ كل جملة أمروني بقولها. لقد استغلُّوني كلما سنحت الفرصة لهم".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" اتهمت "علي زاده" النظام الإيراني بالنفاق، قائلةً إنه "هاجمها لممارستها الرياضة، لكنه احتفل بالميدالية التي حققتها".

وانتشرت تقارير عن انشقاق بطلة التايكوندو لأول مرة، الخميس، حيث أشار بعض الإيرانيين إلى أنها غادرت إلى هولندا.

وأكدت "علي زاده" الشائعات، السبت، عندما قالت إنها "لا تريد أن تجلس على طاولة النفاق والكذب والظلم"، و"لا تريد أن تتواطأ مع فساد النظام وأكاذيبه".

يأتي انشقاق الشابة الإيرانية وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن في أنحاء إيران يوم السبت، والضغوط الدولية على طهران بعد أن اعترفت بأنها أسقطت بطريق الخطأ طائرة أوكرانية، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176.

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