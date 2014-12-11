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"الشيباني" يزور "هلال الطائف" لبحث التعاون والتنسيق المشترك

استقبل مدير هيئة الهلال الأحمر بالطائف، مدير مرور الطائف العقيد علي فيحان الشيباني، يرافقه مدير الشؤون الإدارية بالمرور.

وخلال اللقاء جرى بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين بما يخدم العملية الإسعافية والمرورية.

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"الشيباني" يزور "هلال الطائف" لبحث التعاون والتنسيق المشترك
سبق

استقبل مدير هيئة الهلال الأحمر بالطائف، مدير مرور الطائف العقيد علي فيحان الشيباني، يرافقه مدير الشؤون الإدارية بالمرور.

وخلال اللقاء جرى بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين بما يخدم العملية الإسعافية والمرورية.

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
12:39 AM

"الشيباني" يزور "هلال الطائف" لبحث التعاون والتنسيق المشترك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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استقبل مدير هيئة الهلال الأحمر بالطائف، مدير مرور الطائف العقيد علي فيحان الشيباني، يرافقه مدير الشؤون الإدارية بالمرور.

وخلال اللقاء جرى بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين بما يخدم العملية الإسعافية والمرورية.

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