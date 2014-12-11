"الشيباني" يزور "هلال الطائف" لبحث التعاون والتنسيق المشترك

استقبل مدير هيئة الهلال الأحمر بالطائف، مدير مرور الطائف العقيد علي فيحان الشيباني، يرافقه مدير الشؤون الإدارية بالمرور.
وخلال اللقاء جرى بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين بما يخدم العملية الإسعافية والمرورية.
استقبل مدير هيئة الهلال الأحمر بالطائف، مدير مرور الطائف العقيد علي فيحان الشيباني، يرافقه مدير الشؤون الإدارية بالمرور.
وخلال اللقاء جرى بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين بما يخدم العملية الإسعافية والمرورية.
استقبل مدير هيئة الهلال الأحمر بالطائف، مدير مرور الطائف العقيد علي فيحان الشيباني، يرافقه مدير الشؤون الإدارية بالمرور.
وخلال اللقاء جرى بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين بما يخدم العملية الإسعافية والمرورية.
استقبل مدير هيئة الهلال الأحمر بالطائف، مدير مرور الطائف العقيد علي فيحان الشيباني، يرافقه مدير الشؤون الإدارية بالمرور.
وخلال اللقاء جرى بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين بما يخدم العملية الإسعافية والمرورية.